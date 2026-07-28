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Bertolaso e Megale al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli

Il Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli

Sopralluogo a Milano dell'assessore e del questore: obiettivo più sicurezza

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e il questore di Milano Bruno Megale hanno visitato il Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il sopralluogo, svolto insieme alla direzione della struttura e al personale sanitario è organizzato anche per consentire al questore di prendere visione da vicino dell’attività quotidiana del Pronto soccorso e le criticità con cui medici, infermieri e operatori si confrontano ogni giorno, con particolare attenzione al tema della sicurezza.

Bertolaso: presenza questore segnale concreto di vicinanza

Bertolaso e Megale al Pronto soccorso dell'ospedale FatebenefratelliRingrazio il questore – ha dichiarato l’assessore Bertolaso – per la sensibilità e l’attenzione che ha voluto dimostrare con questa visita. Essere qui insieme alla direzione e al personale rappresenta un segnale concreto di vicinanza a medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno lavorano in prima linea, spesso in condizioni difficili. Questo vale molto più di tante parole che rischiano di rimanere al vento“.

Pronto soccorso Fatebenefratelli, obiettivo Polizia 24 ore

Nel corso della visita ribadito anche l’impegno condiviso tra Regione Lombardia e Questura di Milano per rafforzare la tutela del personale sanitario, attraverso una sempre più stretta collaborazione istituzionale.

“La sicurezza del nostro personale – ha proseguito Bertolaso – è uno dei pilastri del sistema sanitario lombardo e uno dei nostri principali obiettivi. Per questo, insieme alla Questura di Milano, vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione per arrivare a garantire una presenza della Polizia 24 ore su 24 all’interno del Pronto soccorso, così da offrire a chi presta servizio ogni giorno la massima tutela e consentirgli di lavorare con maggiore serenità”.
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