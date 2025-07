Mantova, via libera al progetto definitivo della Variante di Goito

Via libera al progetto definitivo della Variante di Goito (Mantova) da parte della Conferenza dei servizi che si è svolta a Palazzo Lombardia. Semaforo verde anche per quanto riguarda la compatibilità ambientale dell’opera viabilistica.

Terzi: avanti con determinazione

“L’approvazione da parte della Conferenza dei servizi – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – consente di procedere con l’iter per la realizzazione di quest’opera fondamentale, interamente finanziata da Regione con 125 milioni di euro attraverso il Piano Lombardia. La Variante permetterà di risolvere molte criticità viabilistiche, sgravando il centro abitato di Goito dal traffico pesante ed efficientando le connessioni tra le province di Mantova e Brescia. Come Regione, oltre all’ingente stanziamento, abbiamo coinvolto Cal (Concessioni Autostradali Lombarde) come soggetto attuatore. Ora andiamo avanti con determinazione monitorando tutti i prossimi passaggi fino al raggiungimento dell’obiettivo”.

Il cronoprogramma del progetto per la Variante di Goito

L’iter ora precede con la redazione progetto esecutivo entro la fine di gennaio 2026, l’approvazione del progetto esecutivo entro fine marzo 2026 e l’indizione della gara di appalto entro aprile 2026, con aggiudicazione dei lavori entro fine 2026 e apertura della Variante entro la fine del 2029.

Impegno per il territorio

“Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – mantiene le promesse e continua a impegnarsi, in sinergia con gli enti locali, per la realizzazione di un’infrastruttura tra le più rilevanti non solo a livello mantovano ma a livello lombardo”.