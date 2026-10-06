Dieci anni di attività dei Centri di Promozione di Protezione civile

Migliaia di studenti formati come cittadini più consapevoli dei rischi presenti sul territorio e protagonisti attivi della costruzione di comunità più preparate. Questi gli obiettivi raggiunti in dieci anni di attività dai CPPC – Centri di Promozione della Protezione civile in Lombardia, celebrati a Palazzo Lombardia nel corso di un evento in cui sono intervenuti gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda). I CPPC, nati nel 2016 dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, coinvolgono 279 istituti in tutte le province per agevolare l’interazione tra il mondo della scuola e quello della Protezione civile.

Nel corso della mattinata sono intervenuti il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Luciana Volta, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, e la consigliera delegata alla Protezione civile di Città Metropolitana di Milano Sara Bettinelli.

La Russa: nell’ultimo anno scolastico coinvolti oltre 30.000 studenti

“Dieci anni di attività dei CPPC – ha detto l’assessore Romano La Russa – raccontano un’esperienza che ha saputo mettere in relazione il mondo della scuola con quello della Protezione civile, formando generazioni di ragazze e ragazzi più consapevoli dei rischi e dell’importanza della prevenzione”.

“Solo nell’anno scolastico 2025/2026 – ha aggiunto La Russa – sono stati coinvolti oltre 30.000 studenti. Un risultato importante che vogliamo continuare a rafforzare perché la cultura della sicurezza e della Protezione civile si costruisce anche attraverso la conoscenza e la formazione delle generazioni future”.

Attività e scuole coinvolte

I CPPC, con il sostegno economico di Regione Lombardia, sono stati protagonisti nelle scuole con attività laboratoriali, esercitazioni, incontri e percorsi interdisciplinari sviluppati per favorire nei ragazzi una maggiore sensibilità verso i temi della prevenzione e della sicurezza, stimolando al contempo il desiderio di impegnarsi in prima persona per la collettività.

Questa la divisione per province delle scuole coinvolte nei progetti dei Centri di Promozione della Protezione civile in Lombardia: Bergamo (15), Brescia (7), Como (10), Cremona (27), Lecco (39), Lodi (14), Mantova (24), Milano Cinisello (9), Milano Pioltello (20), Monza e Brianza (35), Pavia (24), Sondrio (18), Varese (37).

I nomi delle scuole e degli istituti capofila sono disponibili al sito internet istituzionale, punto di riferimento accessibile e costantemente aggiornato delle iniziative.

Massari: Lombardia sa fare squadra

“Dieci anni di collaborazione tra scuola e Protezione civile – ha spiegato l’assessore Debora Massari – dimostrano cosa accade quando istituzioni, volontariato e mondo della scuola scelgono di lavorare insieme per un obiettivo comune. La Lombardia sa fare squadra e insegnare a un ragazzo come affrontare un rischio significa metterlo nelle condizioni di non essere soltanto spettatore, ma parte consapevole della comunità”.

“In questi dieci anni – ha concluso Massari – i Centri di Promozione della Protezione civile hanno costruito una rete che educa alla responsabilità e che guarda al futuro”.