Dal 16 al 18 ottobre il Lecco Climbing Festival di arrampicata

Presentata a Palazzo Lombardia la prima edizione del Lecco Climbing Festival, tre giorni di arrampicata, storie e montagna dal 16 al 18 ottobre 2026 nel centro città del capoluogo lecchese. L’evento nasce e coincide con l’80esimo anniversario dei Ragni di Lecco, il leggendario gruppo alpinistico nato nel 1946 da un gruppo di giovani lecchesi, che, in quasi un secolo, hanno scritto pagine indimenticabili della storia dell’alpinismo mondiale. Dalle Alpi alla Patagonia, passando per l’Himalaya e le più impervie montagne del mondo, mantenendo sempre un legame profondo con il territorio d’origine.

Lecco punto di riferimento per l’alpinismo internazionale

“L’alpinismo – ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – non è solo tecnica sportiva, ma passione e ricerca di qualcosa di grande che solo la montagna sa offrire. Da 80 anni i Ragni di Lecco ne incarnano i valori e, con il Lecco Climbing Festival, li condividono con la comunità. Regione Lombardia sostiene questa eccellenza, che ha reso Lecco un punto di riferimento internazionale dell’alpinismo di primo livello. Con l’auspicio che le nuove generazioni ne raccolgano l’eredità, trasformandola in opportunità per i giovani, lo sport e il territorio”.

La realizzazione della prima edizione del ‘Lecco Climbing Festival – 80 Anni Ragni di Lecco’ è stata resa possibile da Regione Lombardia, in quanto manifestazione di rilievo regionale, in collaborazione con il Gruppo Alpinistico Gamma e la Sezione CAI di Lecco, e con il patrocinio del Comune di Lecco e del Club Alpino Italiano.

Lecco Climbing Festival, una festa per tutta la comunità

“Abbiamo voluto fortemente questo festival – ha sottolineato il presidente dei Maglioni Rossi, Matteo De Zaiacomo – proprio per evitare un evento autocelebrativo dei soli Ragni. L’idea è trasformare il nostro 80° anniversario in una vera festa aperta a tutti gli appassionati di montagna. Un’occasione per coinvolgere ad ampio raggio l’intera comunità degli alpinisti e degli scalatori lecchesi, insieme agli appassionati e ai cittadini. Portare la montagna in città, condividere storie, visioni e sfide del presente e del futuro e far il conoscere il nostro territorio, la sua bellezza e la sua tradizione alpinistica agli ospiti provenienti da ogni parte del mondo, questo è lo spirito del Lecco Climbing Festival”.

Oggi l’attività dei ‘Ragni’ comprende spedizioni internazionali, apertura di nuove vie, corsi di alpinismo e arrampicata, gestione della palestra, attività agonistica giovanile, produzione di film e podcast e collaborazione alla realizzazione di nuove falesie. Un filo rosso lungo ottant’anni lega la città di Lecco alle grandi pareti del pianeta.