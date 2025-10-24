Protezione civile, in piazza Duomo la Giornata di ringraziamento

In piazza del Duomo, a Milano, nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 si è svolta la Giornata di ringraziamento della Protezione civile. Un momento per ribadire gratitudine ai volontari e ricordarne l’impegno quotidiano. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Presenti anche i rappresentanti di tutte le Forze dell’ordine, Forze armate e dei Corpi dello Stato, di organizzazioni di soccorso, oltre ai volontari della Protezione civile e di altri ambiti.

A Milano la Giornata di ringraziamento della Protezione civile

“Questa Giornata – ha spiegato l’assessore La Russa – è l’occasione per dire un grande, semplice e profondo ‘grazie’ a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, incarnano il senso più autentico del servizio pubblico: essere al fianco dei cittadini, nei momenti più difficili e imprevedibili”.

“La Lombardia – ha aggiunto La Russa – può contare su un sistema di Protezione civile tra i più forti e organizzati del Paese. Ma, soprattutto, su un patrimonio umano straordinario: 27.000 volontari, tecnici, funzionari, che, con passione e professionalità, si mettono al servizio della collettività”.

San Pio, il patrono della Protezione civile

La Giornata, originariamente prevista per il 23 settembre, in occasione di San Pio, il patrono della Protezione civile italiana, fu rimandata a causa degli interventi dei volontari per gli eventi meteorologici avversi del giorno precedente. “San Pio è stato un uomo che ha fatto della fede, del sacrificio e del servizio agli altri la sua missione di vita. Questi – ha proseguito La Russa – sono gli stessi valori che animano ogni giorno le donne e gli uomini della Protezione civile. Ovvero, dedizione, solidarietà, prontezza e spirito di comunità”.

“Come Regione Lombardia – ha terminato La Russa –, siamo profondamente orgogliosi del nostro sistema, che rappresenta un’eccellenza non solo organizzativa, ma soprattutto umana”.

A conclusione della cerimonia si è tenuta la benedizione dei mezzi a cura di Monsignor Carlo Azzimonti, Moderator Curiae dell’Arcidiocesi di Milano.