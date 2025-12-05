Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Volontari di Protezione civile, il ringraziamento ai 27.000 lombardi

Una volontaria di Protezione civile davanti al Duomo di Milano: il ringraziamento dell’assessore in occasione della Giornata dedicata al volontariato

Assessore La Russa: donne e uomini esempi di professionalità e umanità

“Un grazie sincero a tutte le volontarie e i volontari che operano in Regione Lombardia, donne e uomini che ogni giorno mettono a disposizione tempo, energia e competenze per il bene della comunità. Il loro impegno è la forza silenziosa che sostiene la Lombardia nei momenti più difficili”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione del 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale.

Il ringraziamento di Regione Lombardia ai volontari di Protezione civile

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, intervenuto a sostegno dei volontari di Protezione civile“Un ringraziamento particolare – aggiunge La Russa – va ai volontari di Protezione civile: sono circa 27.000 in tutta la Lombardia e rappresentano una risorsa straordinaria. Intervengono nelle situazioni di emergenza, dal maltempo alle criticità più complesse, sempre con professionalità, umanità e un profondo senso del dovere”.

“Quando serve sono pronti a partire anche oltre i confini del nostro territorio per portare supporto alle comunità in difficoltà in altri luoghi. A tutte le realtà del volontariato lombardo – conclude l’assessore La Russa – va il nostro rinnovato grazie e la nostra gratitudine”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima