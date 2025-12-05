Volontari di Protezione civile, il ringraziamento ai 27.000 lombardi

“Un grazie sincero a tutte le volontarie e i volontari che operano in Regione Lombardia, donne e uomini che ogni giorno mettono a disposizione tempo, energia e competenze per il bene della comunità. Il loro impegno è la forza silenziosa che sostiene la Lombardia nei momenti più difficili”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione del 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale.

Il ringraziamento di Regione Lombardia ai volontari di Protezione civile

“Un ringraziamento particolare – aggiunge La Russa – va ai volontari di Protezione civile: sono circa 27.000 in tutta la Lombardia e rappresentano una risorsa straordinaria. Intervengono nelle situazioni di emergenza, dal maltempo alle criticità più complesse, sempre con professionalità, umanità e un profondo senso del dovere”.

“Quando serve sono pronti a partire anche oltre i confini del nostro territorio per portare supporto alle comunità in difficoltà in altri luoghi. A tutte le realtà del volontariato lombardo – conclude l’assessore La Russa – va il nostro rinnovato grazie e la nostra gratitudine”.