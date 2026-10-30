Un contributo complessivo di 7.172.500,00 di euro a favore delle province e della Città Metropolitana di Milano per rafforzare ulteriormente il sistema lombardo della Protezione civile attraverso il potenziamento delle Colonne mobili, delle Sale operative e dei Centri polifunzionali di emergenza. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Da Regione Lombardia oltre 7 milioni di euro per la Protezione civile

I fondi serviranno ad acquistare nuovi mezzi e attrezzature tecniche necessarie per gli interventi sul territorio (come, ad esempio, pompe idrovore, torri faro, minipale, tensostrutture) e, allo stesso tempo per la realizzazione di interventi nelle Sale Operative Provinciali (in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento dei sistemi informatici e di videosorveglianza), nonché alla realizzazione di interventi ed opere edili per il completamento e l’adeguamento del Cpe, Centri Polifunzionali di Emergenza.

Misura importante per venire incontro alle esigenze dei volontari

“Con queste risorse – ha affermato l’assessore regionale La Russa– Regione Lombardia vuole garantire l’efficienza, l’affidabilità e la disponibilità di mezzi ed attrezzature per un intervento tempestivo in occasione di emergenza. Con la piena consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dai Comitati di Coordinamento del volontariato, il nostro impegno in questo ambito è più che mai necessario”.

“Lo stanziamento è una risposta concreta –ha aggiunto – alle proposte emerse al Tavolo permanente Regione, Province e Città Metropolitana di Milano e condivise con i rispettivi Comitati di Coordinamento del Volontariato”.

La divisione delle risorse in euro per province e Città Metropolitana di Milano

Provincia di Bergamo: 500.000

Provincia di Brescia: 488.000

Provincia di Como: 655.000

Provincia di Cremona: 570.000

Provincia di Lecco: 674.500

Provincia di Lodi: 385.000

Provincia di Mantova: 330.000

Città Metropolitana di Milano: 980.000

Provincia di Monza e Brianza: 440.000

Provincia di Pavia: 1.020.000

Provincia di Sondrio: 640.000

Provincia di Varese: 490.000

A questo link la ripartizione dettagliata delle risorse tra Colonne mobili, Sale operative e Centri polifunzionali di emergenza.