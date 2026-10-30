Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi

Donne, più collaborazione fra centri antiviolenza e mondo del lavoro

donne centri antiviolenza lavoro

Stanziati 100.000 euro. Assessore Lucchini: costruiamo una rete capace di riconoscere i segnali di disagio e offrire alle donne ascolto e protezione

Regione Lombardia investe 100.000 euro per promuovere una maggiore collaborazione tra centri antiviolenza e mondo del lavoro, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza contro le donne anche nei contesti lavorativi.

È questo l’obiettivo della misura sperimentale approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, che punta a favorire la costruzione di percorsi strutturati di collaborazione tra i centri antiviolenza (CAV) e i datori di lavoro, rafforzando la capacità dei luoghi di lavoro di riconoscere situazioni di violenza, molestie e discriminazioni di genere e di indirizzare le donne verso i servizi specializzati della rete antiviolenza.

Strumenti più adeguati per proteggere le donne

“Contrastare la violenza di genere  – ha commentato Lucchini –significa intervenire in tutti gli ambiti della vita delle donne, compreso quello lavorativo. I luoghi di lavoro possono svolgere un ruolo importante nel riconoscere segnali di disagio e situazioni di violenza, a condizione che vi siano competenze adeguate, strumenti efficaci e canali sicuri per chiedere aiuto. Con questa misura vogliamo rafforzare il raccordo tra centri antiviolenza e imprese, promuovendo una cultura organizzativa attenta alla prevenzione, all’ascolto e alla tutela delle donne, nel pieno rispetto della loro riservatezza, sicurezza e libertà di scelta”.

L'assessore Elena Lucchini

Le risorse messe in campo

Le risorse regionali, pari a 100.000 euro a valere sul bilancio regionale 2026, finanzieranno attività di analisi dei bisogni e co-progettazione con i datori di lavoro, finalizzate alla definizione di protocolli, procedure operative e strumenti per la prevenzione, l’emersione e il corretto orientamento delle situazioni di violenza.

Riconoscere i segnali di violenza

La misura prevede inoltre percorsi formativi e laboratoriali rivolti a lavoratrici e lavoratori, dirigenti, responsabili delle risorse umane, componenti dei Comitati unici di garanzia (CUG), rappresentanti sindacali, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), medici competenti e altre figure aziendali e organizzative. L’obiettivo è accrescere la capacità di riconoscere i segnali di violenza, superare stereotipi e contrastare le molestie, favorendo modalità appropriate di ascolto e orientamento.

Tra gli interventi finanziabili sono comprese anche attività di consulenza e raccordo con i centri antiviolenza, la sperimentazione di punti informativi e modalità di accesso dedicate, anche da remoto, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro. Saranno inoltre promossi strumenti operativi replicabili e attività di monitoraggio e valutazione, per valorizzare i risultati della sperimentazione e diffondere le buone pratiche.

La gestione della misura è affidata ad ATS Brianza, mentre i destinatari degli interventi sono i centri antiviolenza e i datori di lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici del Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, che individua nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere una delle priorità dell’azione regionale.

Promuovere un mondo del lavoro consapevole

“Vogliamo promuovere un modello in cui il mondo del lavoro – conclude Lucchini – diventi sempre più consapevole e preparato, capace di collaborare con la rete territoriale antiviolenza senza sostituirsi ai servizi specialistici. La prevenzione passa anche dalla possibilità di trovare, nei contesti quotidiani, persone informate e procedure affidabili. Mettere in relazione competenze, servizi e organizzazioni significa rafforzare la rete di protezione e contribuire a costruire ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità di ogni donna”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima