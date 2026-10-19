Ulteriori 120.000 euro a sostegno dei Comitati di Protezione civile

È di 120.000 euro lo stanziamento aggiuntivo che Regione Lombardia destina ai comitati di Protezione civile per il triennio 2025-2027. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Nuove risorse per i Comitati di Protezione civile

I fondi saranno ripartiti tra i Comitati di coordinamento provinciali del volontariato di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese e il Comitato regionale. Le risorse serviranno anche all’acquisto di beni durevoli e al sostegno delle crescenti attività richieste ai volontari sul territorio.

Sostegno ad attività ordinarie, formative e acquisto di beni

“La misura – ha affermato l’assessore La Russa – si inserisce nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale di rafforzamento del sistema di protezione civile lombardo. Siamo consapevoli del ruolo fondamentale che i volontari svolgono ogni giorno al fianco delle istituzioni e delle comunità locali”. “Con questo stanziamento aggiuntivo – ha sottolineato – vogliamo garantire strumenti e risorse adeguati a operare sempre con maggiore efficienza, sostenendo le attività ordinarie, la formazione e l’acquisto di dotazioni utili al loro lavoro. Si tratta di investimenti doverosi e necessari per rendere il sistema ancora più moderno e sempre pronto ad affrontare le emergenze”.