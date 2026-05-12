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Punto nascita di Sesto San Giovanni, 22 nuovi nati in tre giorni

Mamme e neonato nato dall'8 al 10 maggio all'ospedale Sesto San Giovanni

Per il personale sanitario sono state ore di intenso lavoro e forti emozioni

Una cicogna che, per la Festa della Mamma, ha fatto gli straordinari. Sono giorni di festeggiamenti al punto nascite dell’ospedale di Sesto San Giovanni, che dall’8 al 10 maggio 2026, ha visto dare alla luce ben 22 neonati. Un bel traguardo che ha riempito i reparti di emozioni, sorrisi e tanta vita.

Ben 22 nati all’ospedale di Sesto San Giovanni

Mamme e neonato nato dall'8 al 10 maggio all'ospedale Sesto San Giovanni

Non solo fiori, torte e dolci bigliettini per le mamme che si sono affidate all’ospedale di Sesto San Giovanni: il regalo più grande è arrivato proprio nel fine settimana in cui si festeggia la giornata a loro dedicata. L’attesa di 22 famiglie lombarde, infatti, è giunta al termine proprio dall’8 al 10 maggio, permettendo al punto nascite di raggiungere un record.

Sono 13 femmine e 9 maschi

Per gli infermieri, le ostetriche e i medici delle sale parto sono state 72 ore di intenso lavoro, ma anche di forti emozioni. In pochi giorni, infatti, hanno visto la luce 13 femmine e 9 maschi: il reparto maternità si è animato tra culle nei corridoi, il via vai di parenti e amici, dolci consigli e ninne nanne sussurrate.

Il personale sanitario sempre accanto alle famiglie

Ascolto, comprensione e sostegno costanti. Accanto ai neo genitori, il personale sanitario accompagna ogni percorso con delicatezza, professionalità e attenzione, prendendosi cura di mamme e neonati in uno dei momenti più importanti della vita.

Foto ospedale di Sesto San Giovanni
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