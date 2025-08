Bando da 403 milioni per l’acquisto di 16 nuovi treni Regio Express

In arrivo 16 nuovi treni Regio Express, lo prevede il bando di gara pubblicato da Ferrovienord e finanziato con 403 milioni di euro.

“Proseguiamo senza sosta – commenta l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – nel piano di rinnovo e potenziamento del servizio ferroviario lombardo, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore risposta concreta ai bisogni di pendolari, turisti e lavoratori. Più comfort, più accessibilità, più capacità e più collegamenti anche oltreconfine: la Lombardia corre sui binari del futuro”.

Più qualità e capacità per i collegamenti veloci

Il bando, pubblicato il 31 luglio, riguarda l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità destinati ai servizi veloci Regio Express sulle principali linee lombarde. Ogni convoglio dovrà garantire almeno 590 posti a sedere, 24 spazi per biciclette, piena accessibilità per le persone a mobilità ridotta, prese elettriche e tavolini ad ogni sedile, oltre a quattro toilette per treno.

Con i nuovi treni Regio Express collegamenti transfrontalieri potenziati

Sette dei sedici treni saranno espressamente destinati alla linea RE80 Milano–Como–Lugano–Locarno, uno degli assi portanti del servizio ferroviario transfrontaliero tra Lombardia e Canton Ticino, in continua crescita di utenza. Per i restanti nove convogli è prevista la possibilità di essere configurati in versione transfrontaliera o nazionale al momento della stipula del contratto, in base all’evoluzione dei servizi verso il Ticino e il Vallese.

Investimento strategico da 403 milioni

Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 403 milioni di euro, finanziati attraverso una combinazione tra i Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021–2027 (146 milioni), risorse statali (20 milioni) e contributi regionali. Le specifiche tecniche sono state pensate per favorire la massima concorrenza tra i costruttori e valorizzare l’offerta in termini di tempi di consegna, qualità e innovazione.

Flotta rinnovata in vista delle Olimpiadi

“Dal 2020 a oggi – ha sottolineato Lucente – sono entrati in servizio oltre 200 nuovi treni, e saliremo a 214 entro le Olimpiadi invernali. A questi si aggiungeranno 14 convogli a idrogeno e i nuovi Regio Express: la flotta lombarda non è mai stata così giovane, con un’età media scesa a 12 anni”.

Grazie a questo potenziamento, quindi, prosegue anche l’espansione del servizio in linea con il contratto di servizio 2023–2033 con Trenord. Tra le novità, a dicembre aumenterà la frequenza della linea RE13 Milano–Pavia–Voghera–Tortona, con nuove corse per Asti e Novi Ligure, frutto del Protocollo d’Intesa siglato con Piemonte e Liguria.