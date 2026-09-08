Mobilità Italia-Svizzera, presentati a Bormio risultati progetto ARC

Valorizzare la mobilità transfrontaliera tra Italia e Svizzera, potenziando ulteriormente il trasporto pubblico locale in realtà turistiche particolarmente attrattive come quelle dell’Alta Valtellina: è con questi obiettivi che nel 2025 è partita la prima fase sperimentale del progetto Interreg ‘ARC’, acronimo di Alta Rezia Connect. I primi risultati dell’iniziativa sono stati presentati alla presenza dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente. Tra le novità l’aumento della frequenza degli autobus tra Bormio e il Passo dello Stelvio.

I presenti

All’evento di presentazione dei primi risultati hanno partecipato, tra gli altri, Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, il presidente dell’Agenzia Tpl di Sondrio, Giovanni Gianotti, il vice sindaco di Livigno, Thommy Cantoni e la consigliera di Regione Lombardia Silvana Snider, componente della Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine, Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera’.

Lucente: con progetto ARC offriamo alternativa ad auto per spostamenti Italia-Svizzera

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Lucente – crede fermamente nella mobilità sostenibile e nel potenziamento dei trasporti pubblici. Un risultato che stiamo ottenendo anche in Alta Valtellina, grazie alla fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e all’integrazione tra diverse modalità di viaggio, proprio per raggiungere con facilità le numerose località del territorio”.

“Grazie al progetto ARC – ha concluso Lucente – abbiamo compiuto un passo decisivo, il potenziamento della linea tra Bormio e il Passo dello Stelvio con cinque collegamenti giornalieri, inserendola in una rete più ampia di collegamenti alpini. I risultati ci stanno dando ragione, visto che stiamo offrendo ai residenti e ai turisti una vera alternativa all’automobile, rendere più accessibile il Passo e contribuendo a ridurre la pressione del traffico. L’introduzione di soluzioni innovative e sostenibili di mobilità trasformano radicalmente il modo in cui le persone si spostano all’interno dei territori, limitando le distanze tra centri nevralgici e periferici”.

A lavoro su collegamenti ferroviari transfrontalieri nel quadrilatero Terra Raetica

Il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider, ha ricordato nel suo intervento come sul versante altoatesino sia già attivo un collegamento a cadenza oraria, con complessivamente dieci corse giornaliere verso il Passo dello Stelvio.

“Nel lungo periodo – ha precisato – stiamo lavorando anche a collegamenti ferroviari transfrontalieri nel quadrilatero Terra Raetica. Allo stesso tempo dobbiamo però rafforzare già oggi ciò che è concretamente e rapidamente realizzabile: migliori collegamenti autobus”.

Biglietti integrati per mobilità green con progetto ARC su mobilità Italia-Svizzera

“Con il potenziamento in atto delle ‘corse ARC’ Stelvio, Livigno, Cancano, verso la Val Camonica e in futuro con lo Spluga, ma soprattutto con l’introduzione a breve del titolo sperimentale ‘ARConnect’ – ha evidenziato Giovanni Gianotti, presidente dell’Agenzia Tpl di Sondrio – intendiamo dare un decisivo impulso alla mobilità con i mezzi pubblici, a partire dai territori dell’area retica di parte italiana e svizzera, con l’ambizione di sviluppare l’integrazione dei biglietti al più presto anche con l’area trentina e del lago di Como”.