In arrivo 50.000 euro per rete cicloturistica Valganna-Valmarchirolo

Un finanziamento di 50.000 euro per la manutenzione ordinaria di un tratto della rete cicloturistica Valganna-Valmarchirolo (Varese). Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Franco Lucente che dà il via libera a un accordo con la Comunità Montana del Piambello per una serie di interventi previsti nel tratto dell’itinerario che passa dal Comune di Valganna, lungo la Via Francisca del Lucomagno, tra il Maglio di Ghirla e la Badìa di San Gemolo in Ganna. Nello specifico, il tracciato costeggia il lago di Ghirla e comprende alcune diramazioni che permetteranno ai cittadini di raggiungerne le sponde a piedi o in bici, valorizzando le potenzialità turistiche del percorso.

Lucente: risorse per abbinare ambiente e promozione turistica

“Investire nella manutenzione dei percorsi cicloturistici – sottolinea l’assessore Lucente – significa promuovere una mobilità sempre più sostenibile e, allo stesso tempo, valorizzare le bellezze paesaggistiche della Lombardia. Con questo intervento sosteniamo la fruibilità di un percorso ciclopedonale situato in un contesto dal grande valore naturalistico come quello del lago di Ghirla”.

“Grazie alla collaborazione con la Comunità Montana del Piambello – conclude Lucente – mettiamo a disposizione risorse concrete per la manutenzione del tracciato e delle sue diramazioni, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta e rendendo il territorio ancora più accessibile a cittadini, famiglie e turisti. La mobilità dolce rappresenta un’opportunità concreta per coniugare attenzione al territorio, valorizzazione del patrimonio locale e sviluppo del turismo sostenibile”.

Rete cicloturistica Valaganna-Valmarchirolo: fondi da Regione Lombardia

Il costo complessivo dell’intervento per la manutenzione del tratto della rete cicloturistica Valganna-Valmarchirolo è di 57.000 euro. Di questi 50.000 sono finanziati da Regione e 7.000 sono fondi provenienti dalla Comunità Montana Piambello.