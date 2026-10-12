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Atletica Lombardia, presentato Festival Tricolore delle Prove Multiple

festival tricolore prove multiple

Sottosegretario Picchi: principale evento su pista per la Lombardia. Giovani Super Atleti in Pista a Casalmaggiore (CR) sabato 17 e domenica 18

Sarà la Lombardia a ospitare, sabato 17 e domenica 18 ottobre a Casalmaggiore (Cremona), il Campionato Italiano individuale/Trofeo delle Regioni Cadetti/e (Under 16) di prove multiple e la finale nazionale del Campionato di Società di prove multiple Allievi/e (Under 18).

La doppia manifestazione, presentata a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e degli organizzatori, vedrà in gara circa 170 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in un programma che prevede dalle cinque alle dieci specialità per ciascun partecipante.

Federica Picchi: orgoglio ospitare il Trofeo delle Regioni

 “Sono orgogliosa – ha dichiarato Picchi – di presentare a Palazzo Lombardia i Campionati Italiani di Atletica a Casalmaggiore, sede di un centro sportivo d’avanguardia. Qui i giovani talenti si sfideranno in numerose specialità. Per la Lombardia sarà il principale evento su pista del 2026. Tra i cadetti sarà assegnato il Trofeo delle Regioni di prove multiple, alla sua prima edizione, con i nostri ragazzi pronti a competere con la maglia lombarda. L’orgoglio è infine doppio perché molti allievi Under 18 che hanno gareggiato nel contesto del campionato di prove multiple fanno parte del Progetto Talento. Un progetto nato proprio dall’accordo tra Regione Lombardia e FIDAL per sostenere gli studenti-atleti nella loro doppia carriera, tra studio e competizioni di alto livello”.

Regione Lombardia da tre anni sostiene il Progetto Talento FIDAL Lombardia. Per supportare le giovani promesse dell’atletica regionale e per l’occasione 2026 ha portato a 80.000 euro il sostegno all’iniziativa (che assegnerà 106 borse di studio).

Barzaghi, Fidal: momento significativo per le prove dei giovani atleti

“L’evento – ha commentato commenta il presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi – rappresenterà un momento particolarmente significativo anche per il settore giovanile e per le prove multiple. Discipline che richiedono quindi competenza, programmazione e una forte collaborazione tra società, tecnici, giudici, volontari e strutture territoriali. Desidero ringraziare l’Atletica Interflumina è Più Pomì e il presidente Carlo Stassano per aver accettato e condiviso con noi questa avventura. Mettendo ancora una volta a disposizione esperienza, passione e capacità organizzativa”.

“La Lombardia – ha concluso – vuole fare la propria parte, con serietà e spirito di servizio. Per valorizzare l’atletica giovanile e per offrire al movimento nazionale eventi all’altezza della sua tradizione”.

 

 
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