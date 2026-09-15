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Stanziati 100.000 euro per la pista ciclabile di Appiano Gentile/CO

Pista ciclabile, foto utilizzata per articolo nuovo tratto di Appiano Gentile

Lucente: garantiamo sicurezza dell’itinerario e sosteniamo la mobilità dolce

La messa in sicurezza del collegamento tra l’attuale rete stradale e il primo tratto della pista ciclabile, attualmente già realizzato: è quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente, che ha dato il via libera allo schema di accordo con il Comune di Appiano Gentile (Como) per la realizzazione del secondo tratto dell’itinerario ciclopedonale che passerà in via della Resistenza.

Da Regione Lombardia 100.000 euro per la pista ciclabile di Appiano Gentile

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 165.119 euro, di cui 100.000 euro a carico di Regione Lombardia e 65.119 a carico del Comune di Appiano, che riveste anche il ruolo di soggetto attuatore del progetto. Le risorse regionali trovano copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028, in particolare nell’esercizio 2026.

Lucente: intervento per garantire sicurezza e promuovere mobilità green

“Con questo intervento – spiega l’assessore Lucente – confermiamo l’impegno di Regione Lombardia per una mobilità sempre più sicura, sostenibile e integrata. L’obiettivo è mettere in sicurezza il collegamento con la rete stradale esistente, rendendo il percorso più riconoscibile e favorendo una significativa riduzione della velocità dei veicoli. Un’opera concreta, realizzata grazie alla collaborazione tra Regione e Comune, che va nella direzione di una mobilità dolce sempre più accessibile e sicura per cittadini e ciclisti”. Il completamento dell’opera è previsto entro la fine del 2026.

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