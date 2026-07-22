La Commissione parlamentare rischio idrogeologico in Lombardia

L’assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa ha accompagnato la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano in visita alla nuova Sala operativa regionale di Protezione civile intitolata a Giuseppe Zamberletti e ubicata presso la palazzina Galvani a Palazzo Pirelli. La struttura, che comprende anche il Centro funzionale monitoraggio dei rischi, costituisce il centro nevralgico per il controllo dei pericoli, la gestione delle informazioni e il coordinamento degli interventi in emergenza.

I presenti all’incontro della Commissione parlamentare rischio idrogeologico in Regione Lombardia

Alla visita hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il presidente dell’Arpa Lombardia Lucia Lo Palo, il consigliere delegato alla Protezione civile di Città Metropolitana di Milano Sara Bettinelli e il presidente della VI Commissione Ambiente, Energia, Clima e Protezione civile Alessandro Cantoni.

Assessore La Russa: la struttura è il cuore del monitoraggio dei rischi

“La visita della Commissione parlamentare – ha detto l’assessore La Russa – rappresenta un’importante occasione di confronto istituzionale e consente di mostrare concretamente il funzionamento della nuova Sala operativa regionale, già pienamente in funzione e al servizio del sistema di Protezione civile. Questa struttura è il cuore del monitoraggio dei rischi e del coordinamento delle emergenze: un presidio tecnologicamente avanzato che permette a Regione Lombardia di prevenire le criticità, raccogliere e condividere rapidamente le informazioni e garantire interventi tempestivi ed efficaci a tutela dei cittadini e del territorio”.