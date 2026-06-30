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Lombardia Notizie / Enti locali e Montagna

Intesa Lombardia-idroelettrici per rilascio acqua nel Lago di Como

Intesa in Lombardia con gli operatori idroelettrici per il rilascio di acqua nel Lago di Como

Assessore: 4 milioni di metri cubi al giorno per 15 giorni

Intesa, a Palazzo Lombardia, tra l’assessore regionale a Montagna, Enti locali e Risorse idriche, Massimo Sertori, e i concessionari delle dighe a monte del lago di Como (Enel, A2A ed Edison) che prevede il rilascio nel Lago di Como di 4 milioni di metri cubi d’acqua al giorno per i prossimi 15 giorni.
Durante l’incontro si è discusso inoltre dell’attuale crisi idrica, per condividere le azioni da intraprendere nel corso del mese di luglio.

“Con questo accordo – dichiara l’assessore Sertori – dovremmo riuscire a mantenere, per i prossimi 15 giorni, deflussi sufficienti alle necessità principali dei terreni agricoli che insistono sul bacino del Fiume Adda. Permangono delle criticità che saranno affrontate durante il Tavolo regionale permanente sulla crisi idrica, già convocato per giovedì 2 luglio”.
“In quella sede – conclude Sertori – definiremo le strategie per affrontare le prossime settimane fondamentali per il comparto agricolo”.

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