Ulteriori 3,5 milioni per il rinnovo dei veicoli inquinanti

Uno stanziamento di circa 3,5 milioni di euro per aiutare aziende e realtà del settore nel rinnovo di veicoli inquinanti per il trasporto di persone e merci con alternative a basso impatto ambientale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che mette in campo ulteriori risorse per il bando da 4.000.000 di euro aperto a giugno, e in particolare per la linea di finanziamento 2027, che partirà a marzo.

Destinatari del bando

Destinatari della misura, che rientra tra i provvedimenti attuativi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (Pria), sono le micro, piccole e medie imprese, le imprese sociali e gli enti del Terzo Settore con sede in Lombardia, iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts) e al Repertorio economico amministrativo (Rea).

Maione: risorse per rinnovo di veicoli inquinanti di Pmi e realtà del Terzo Settore

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Maione – rafforza il sostegno alle imprese e agli enti del settore che svolgono un’attività economica, impegnati a promuovere una mobilità più sostenibile. Vogliamo in particolare accompagnare il sistema produttivo nel percorso di rinnovo dei veicoli destinati al trasporto di persone e merci, favorendo soluzioni innovative a minore impatto ambientale. Questo provvedimento è uno dei tanti interventi realizzati per migliorare la qualità dell’aria, coniugando attenzione all’ambiente, sostegno alle attività economiche e valorizzazione del tessuto imprenditoriale del territorio”.

Veicoli ammessi al finanziamento

Tra i mezzi ammessi al finanziamento veicoli che utilizzano tutte le tipologie di alimentazione a zero e bassissime emissioni, motocicli e ciclomotori elettrici ed e-cargo bike. Nello specifico, il bando mette a disposizione contributi da 5000 a 30.000 euro per gli autoveicoli, da 2500 a 4000 per i motoveicoli elettrici e fino a 2500 euro per le e-cargo bike.

Maggiori informazioni sul bando a questo link.