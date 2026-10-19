Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Ambiente e Clima

Ulteriori 3,5 milioni per il rinnovo dei veicoli inquinanti

macchina elettrica per dare idea di rinnovo veicoli inquinanti con alternative green

Maione: risorse per promuovere mobilità sostenibile tra Pmi e realtà Terzo settore

Uno stanziamento di circa 3,5 milioni di euro per aiutare aziende e realtà del settore nel rinnovo di veicoli inquinanti per il trasporto di persone e merci con alternative a basso impatto ambientale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che mette in campo ulteriori risorse per il bando da 4.000.000 di euro aperto a giugno, e in particolare per la linea di finanziamento 2027, che partirà a marzo.

Destinatari del bando

Destinatari della misura, che rientra tra i provvedimenti attuativi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (Pria), sono le micro, piccole e medie imprese, le imprese sociali e gli enti del Terzo Settore con sede in Lombardia, iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts) e al Repertorio economico amministrativo (Rea).

Maione: risorse per rinnovo di veicoli inquinanti di Pmi e realtà del Terzo Settore

foto generica assessore Maione che commenta nell'articolo il rifinanziamento del bando per il rinnovo dei veicoli inquinanti

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Maione – rafforza il sostegno alle imprese e agli enti del settore che  svolgono un’attività economica, impegnati a promuovere una mobilità più sostenibile. Vogliamo in particolare accompagnare il sistema produttivo nel percorso di rinnovo dei veicoli destinati al trasporto di persone e merci, favorendo soluzioni innovative a minore impatto ambientale. Questo provvedimento è uno dei tanti interventi realizzati per migliorare la qualità dell’aria, coniugando attenzione all’ambiente, sostegno alle attività economiche e valorizzazione del tessuto imprenditoriale del territorio”.

Veicoli ammessi al finanziamento

Tra i mezzi ammessi al finanziamento veicoli che utilizzano tutte le tipologie di alimentazione a zero e bassissime emissioni, motocicli e ciclomotori elettrici ed e-cargo bike. Nello specifico, il bando mette a disposizione contributi da 5000 a 30.000 euro per gli autoveicoli, da 2500 a 4000 per i motoveicoli elettrici e fino a 2500 euro per le e-cargo bike.

Maggiori informazioni sul bando a questo link. 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima