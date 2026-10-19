Regione Lombardia parteciperà al progetto europeo ‘Solila‘, acronimo di ‘Soil Health in Living Labs‘, finanziato a valere sul Programma Horizon Europe 2021-2027. L’iniziativa è orientata a migliorare la salute del suolo attraverso la creazione, entro il 2030, di una rete di 100 Living Lab e Lighthouse in aree rurali e urbane. L’obiettivo è supportare la transizione verso suoli sani.

I Living Lab e i Lighthouse, in particolare, svolgono un ruolo cruciale nell’accelerare l’adozione di pratiche sostenibili da parte degli utenti. Promuovono, inoltre, lo sviluppo di soluzioni su misura per le specifiche condizioni locali.

Agricoltura lombarda si unisce a progetti di ricerca europei

“L’agricoltura lombarda – dichiara Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – pur confermandosi fra le più avanzate in Europa, si unisce ai progetti di ricerca europei. Obiettivo, condividere buone pratiche agronomiche, tutelare la salute dei suoli, confrontare risultati e scambiare informazioni e modelli in grado di coniugare produttività, qualità, difesa dei terreni. Attualmente circa il 60-70% dei terreni in Europa non appare in buono stato di salute. Il 20-25% si trova in condizioni definite ad alto rischio di desertificazione. Una delle soluzioni indicate a livello scientifico è legata all’utilizzo di digestato. Un fertilizzante di natura organica, in buona disponibilità negli allevamenti lombardi, il cui utilizzo ha dato infatti riscontri positivi per livelli nutritivi e l’impatto ambientale”.

Progetto Solila riunisce diversi partner

L’adesione al progetto internazionale ‘Solila’ si inserisce nell’ambito del Programma Horizon Europe 2021-2027. Coinvolge istituzioni, enti di ricerca e stakeholder provenienti da diversi Paesi europei. A livello italiano, oltre a Regione Lombardia, aderiscono come partner enti e università, tra cui l’Università degli Studi di Brescia, l’Università di Torino, Mundi Riso, Regione Piemonte, Strada del riso piemontese di qualità, Gal Risorsalomellina scarl.

Il costo di progetto per le attività gestite da Regione Lombardia non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si tratta di iniziativa integralmente finanziata dal contributo dell’Unione europea.