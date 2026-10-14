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La stagione 2026/2027 della Serie A Élite di rugby riparte da Milano

Il sottosegretario Picchi è intervenuto alla presentazione della stagione 2026/2027 della Serie A Élite Maschile di rugby

Picchi: sport fondamentale per la crescita e l'inclusione dei giovani

Il grande rugby italiano riparte da Milano. Nella sede Rai del capoluogo lombardo è stata presentata la stagione 2026/2027 della Serie A Élite Maschile, il massimo campionato nazionale di rugby che prenderà il via sabato 17 ottobre. Alla conferenza stampa ha preso parte il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare le principali novità della stagione, che punta a rafforzare la visibilità e la riconoscibilità del campionato.

Picchi: la Lombardia ai vertici per numero di tesserati di rugby

Il sottosegretario Picchi è intervenuto alla presentazione della stagione 2026/2027 della Serie A Élite Maschile di rugby“Anche nel caso della Serie A di rugby – ha dichiarato il sottosegretario Picchi – il grande sport passa dal capoluogo lombardo per presentarsi. Un appuntamento che conferma la qualità del movimento nella nostra regione che, insieme al Veneto, si colloca ai vertici nazionali per numero di tesserati. Milano è inoltre sede di uno dei centri di formazione permanente Under 18 della Federazione Italiana Rugby, dove studiano e si allenano le migliori promesse di questa disciplina”.

“La Lombardia – ha proseguito Picchi – crede nel rugby non solo come disciplina agonistica, ma anche come strumento di crescita, inclusione e formazione dei giovani. Per questo, insieme alla Federazione Italiana Rugby, abbiamo sostenuto il progetto ‘IN META! – Rugby, Giovani e Territorio‘, rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni, in particolare nelle aree urbane più fragili, e che abbiamo portato anche nel carcere Beccaria di Milano”.

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