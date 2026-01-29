Presentato il Salone del Mobile 2026, Fontana: evento eccezionale

“Un Salone che, ancora una volta, dimostra di essere in grado di rimanere al passo dei tempi e a quelle che sono le evoluzioni del mercato. Un appuntamento eccezionale che da anni caratterizza il calendario dei grandi eventi lombardi, sono certo che gli organizzatori e tutti coloro che parteciperanno alla nuova edizione sapranno offrire una vetrina importante e qualificata per l’intero settore e più in generale per il sistema economico-produttivo della nostra regione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione della 64ª edizione del Salone del Mobile 2026, dal titolo ‘A Matter of Salone’, in programma negli spazi di Rho-Fiera (Milano) dal 21 al 26 aprile.

Salone del Mobile 2026 negli spazi di Rho-Fiera Milano

All’appuntamento era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha dichiarato: “Il Salone del Mobile è uno dei luoghi in cui Milano e la Lombardia raccontano al mondo la propria ‘cultura del progetto‘. In questo racconto identitario trova spazio anche la cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio Unesco, espressione della stessa cultura del ‘saper fare’. Nei giorni che ci accompagnano verso le Olimpiadi di Milano Cortina, questo appuntamento assume un significato ancora più forte: migliaia di visitatori internazionali entrano in contatto non solo con la solidità del nostro sistema produttivo, ma anche con la qualità del nostro patrimonio culturale e con quella rete diffusa di luoghi, istituzioni e realtà che ogni giorno valorizzano la cultura in Lombardia“.