(LNews – Milano, 26 gen) Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che stanzia 420.000 euro per gli interventi urgenti a Pisogne, in provincia di Brescia, a seguito della frana che nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 ha colpito il versante in località Sonvico lungo la strada intervalliva ‘Pisogne–Colle San Zeno’. Il crollo di circa 3.000 metri cubi di roccia ha provocato il grave danneggiamento della galleria paramassi e l’interruzione del collegamento con le frazioni montane di Sonvico, Fraine e Val Palot.

La delibera è stata proposta dall’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), con il concerto dell’assessore Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile).

Lo stanziamento regionale finanzia la prima fase delle operazioni, che prevede le opere urgenti di disgaggio dei volumi instabili, la messa in sicurezza del versante, l’installazione di sistemi di monitoraggio e le attività necessarie allo sgombero del materiale franato, passaggi indispensabili per consentire il successivo ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza. Le risorse, a seguito dell’avvenuto dissequestro dell’area, saranno erogate al Comune di Pisogne per consentire l’avvio immediato dei lavori.

“Siamo intervenuti con rapidità – ha spiegato l’assessore Comazzi – per rispondere a un disagio che sta mettendo in difficoltà gli abitanti di Pisogne e quelli delle frazioni. Con questo stanziamento realizzeremo le prime opere di messa in sicurezza del versante e un sistema di monitoraggio, fondamentali per tutelare i cittadini e per ripristinare nel più breve tempo possibile il collegamento con le aree montane. Nelle ultime settimane i residenti delle frazioni hanno affrontato numerose difficoltà, dal trasporto delle scolaresche a valle all’approvvigionamento di beni essenziali, per non parlare della complicata gestione di eventuali urgenze di tipo medico–sanitario. Con questa delibera abbiamo quindi dato un primo, importante segnale di attenzione ai bisogni di questa comunità”.

“Questo stanziamento – ha sottolineato l’assessore La Russa – rappresenta un passaggio fondamentale per avviare concretamente i primi interventi operativi di messa in sicurezza dell’area colpita dalla frana. Le risorse regionali consentiranno di intervenire subito sulle situazioni di maggiore criticità, riducendo i rischi per la popolazione e creando le condizioni necessarie per le fasi successive. Ringrazio il sistema di Protezione civile che continuerà a essere parte attiva negli interventi garantendo coordinamento e supporto tecnico. L’obiettivo finale resta il pieno e stabile ripristino della viabilità, condizione indispensabile per assicurare collegamenti sicuri e continui con le frazioni montane”.

Sull’impegno di Regione Lombardia per la messa in sicurezza della strada ‘Pisogne-Colle San Zeno’ è intervenuto anche l’assessore regionale Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

“Lo stanziamento regionale – ha commentato l’assessore Maione – conferma la rapidità con cui la Lombardia sa intervenire nelle emergenze. Con questa delibera dimostriamo di essere pronti ad attivarci subito, restando concretamente al fianco dei Comuni e delle frazioni di montagna che vivono situazioni delicate come quella di Pisogne. Continueremo a lavorare a fianco dell’assessore Comazzi affinché i cittadini possano tornare alla normalità dei loro spostamenti quotidiani”.

L’intervento rientra nelle misure regionali per la tutela della pubblica incolumità e la difesa del suolo e rappresenta il primo passo verso le successive fasi di sistemazione definitiva e ripristino stabile della viabilità. (LNews)

