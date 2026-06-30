Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Innovazione digitale e longevità le nuove della sfide sanità lombarda

Convegno a Palazzo  Lombardia con il presidente del Senato Ignazio La Russa

L’innovazione digitale e la longevità come nuove sfide della sanità lombarda. È questo il tema principale del convegno che si è svolto a Palazzo Lombardia  organizzato dall’associazione Ippocrate e coordinato dall’assessore regionale  alla Sicurezza Romano La Russa. Ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica e Transizione digitale Alessio Butti. Con loro presenti anche l’assessore regionale Parlamento italiano ed europeo.

“La sanità lombarda  – ha sottolineato l’assessore La Russa – si trova oggi di fronte a sfide decisive: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche, la carenza di medici e infermieri e la necessità di ridurre le liste d’attesa richiedono un profondo ripensamento dell’organizzazione dei servizi.  Tra le principali innovazioni introdotte vi sono le Case di Comunità, nate con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, favorire la presa in carico dei pazienti cronici e rafforzare l’integrazione tra medicina generale, specialisti e servizi sociali. È certamente  un modello che può migliorare l’assistenza territoriale e ridurre il ricorso improprio agli ospedali”.

“Anche l’infermiere di Famiglia e di Comunità  – ha aggiunto – rappresenta una figura strategica per seguire i pazienti a domicilio, promuovere la prevenzione e coordinare i percorsi assistenziali. È un modello che può contribuire a una sanità più vicina alle persone, soprattutto per anziani e pazienti fragili. Restano aperti alcuni problemi: la carenza di personale, il carico di lavoro elevato e la difficoltà di integrare pienamente questa figura con i medici di medicina generale rischiano di limitarne l’efficacia”.

“Per affrontare le sfide future  – ha ribadito – non bastano nuove strutture o nuovi modelli organizzativi. Servono investimenti concreti nelle risorse umane, una programmazione più efficace, incentivi per attrarre professionisti e una riduzione delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure”.

“L’obiettivo  – ha concluso La Russa – deve essere una sanità lombarda capace di coniugare eccellenza ospedaliera e una forte medicina territoriale, mettendo al centro il cittadino e garantendo servizi efficienti, tempestivi e di qualità”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima