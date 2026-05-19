L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa ha aperto i lavori dell’evento dedicato alla salute mentale organizzato a Palazzo Lombardia dall’associazione Ippocrate al quale hanno preso parte il direttore generale della direzione Welfare Mario Melazzini, Paolo Brambilla (direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale del Policlinico di Milano), Francesco Scopelliti (direttore struttura complessa Servizio dipendenze carceri di Milano dell’Asst Santi Paolo e Carlo e direttore del dipartimento interaziendale Dipendenze città di Milano – Dipead), Ivan Limosani (dirigente Dipendenze, Sanità penitenziaria e Salute mentale della Direzione regionale Welfare di Regione Lombardia), Mauro Percudani (direttore del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Ospedale Niguarda), Maurizio Campana (direttore del dipartimento Prevenzione e Struttura complessa Serd dell’Asst Bergamo Est), Roberto Cavallaro (professore ordinario di Psichiatria all’Università Vita e Salute San Raffaele) e il deputato Stefano Maullu.



Romano La Russa ha sottolineato: “la necessità di affrontare con attenzione e in modo integrato il tema del disagio psichico, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno riportato l’attenzione pubblica sulla gestione delle fragilità mentali e delle dipendenze”. Nel suo intervento, La Russa ha evidenziato anche “il legame sempre più stretto tra salute mentale, dipendenze e sicurezza urbana, richiamando l’importanza di rafforzare gli strumenti di prevenzione, cura e presa in carico, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di disagio emerse dopo la pandemia”.

L’assessore ha inoltre ricordato l’impegno di Regione Lombardia sul fronte sanitario, citando il recente stanziamento di 91 milioni di euro per il potenziamento delle prestazioni sanitarie e la riduzione delle liste d’attesa, oltre alle iniziative dedicate alla tutela del personale sanitario impegnato nei servizi psichiatrici, tra cui l’investimento regionale per l’acquisto di body-cam destinate agli operatori dei reparti più esposti a episodi di aggressione.

La Russa ha infine ribadito l’importanza del confronto tra istituzioni, professionisti e operatori del settore per individuare risposte efficaci ai fenomeni legati al disagio mentale, alla devianza giovanile e alle dipendenze, temi che richiedono un approccio condiviso e multidisciplinare.