Sanità; in Lombardia altri 28,6 milioni per interventi strategici

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’, che destina 28,6 milioni di euro a favore di strutture e interventi strategici per l’ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo. Il finanziamento fa seguito ai 202.157.380 milioni di euro già stanziati lo scorso aprile per il 2025.

Cosa prevede il provvedimento

Oltre 23 milioni di euro per interventi urgenti e straordinari in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e antincendio, all’efficientamento energetico, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali;

5,6 milioni di euro per l’acquisto di nuove apparecchiature ecografiche destinate ai consultori e alle sedi territoriali, che rientrano nel programma di sviluppo regionale per favorire la salute riproduttiva, la natalità e la tutela della maternità.

Alcuni interventi in Lombardia

Tra gli interventi finanziati, a Milano, il Niguarda realizzerà la nuova Banca degli Occhi con oltre 3 milioni di euro. A Monza, 4,2 milioni serviranno per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’edificio Villa Serena, mentre a Vizzolo Predabissi (MI) si rinnova la TAC. In provincia di Varese, il presidio di Cittiglio vedrà il completamento della nuova camera iperbarica e una risonanza magnetica di ultima generazione. Sempre a Varese, quasi 2 milioni saranno destinati alla creazione di un convitto per infermieri. Interventi importanti anche a Lodi, dove verranno realizzate una nuova unità coronarica e restauro e risanamento coperture del vecchio ospedale.

A Como si adegua alla normativa antincendio l’edificio 37 nel complesso sanitario di via Napoleona, mentre a Cuggiono (MI) si rinnova l’impianto elettrico. A Brescia si investe sul presidio di Montichiari, Bergamo avvia la progettazione per la riqualificazione dell’ospedale di Alzano Lombardo e in Valtellina si ammoderna la diagnostica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Assessore Bertolaso: vicini ai territori

“Con questo nuovo stanziamento – dichiara l’assessore Guido Bertolaso – proseguiamo il nostro impegno per un sistema sanitario moderno, efficiente e soprattutto vicino ai territori. Le risorse approvate oggi rispondono a esigenze urgenti e puntano su sicurezza, tecnologia e innovazione. I fondi sono già stanziati nel bilancio regionale sul capitolo dedicato agli investimenti in sanità per il 2025. Stanziamo inoltre i fondi per 188 apparecchiature ecografiche destinate al potenziamento dei servizi all’interno dei consultori“.

Dettagli per province interventi area sicurezza 23 milioni:

MILANO

ASST Niguarda Intervento: Ristrutturazione del Padiglione Antonini Rossini per ospitare la nuova Banca degli Occhi (trasferita da Monza). Importo finanziato: € 3.164.200

ASST Ovest Milanese – P.O. di Cuggiono Intervento: Riqualificazione e messa in sicurezza del sistema elettrico (media e bassa tensione). Importo finanziato: € 1.120.750

ASST Rhodense – P.O. di Rho Intervento: Realizzazione di una nuova sala d’attesa “pre-triage” nel pronto soccorso. Importo finanziato: € 525.000

ASST Melegnano e Martesana – P.O. di Vizzolo Predabissi Intervento: Acquisto nuova TAC e opere accessorie per sostituire apparecchiatura obsoleta. Importo finanziato: € 1.316.350



COMO

ASST Lariana – Compendio via Napoleona 60 Intervento: Adeguamento alla normativa antincendio di edifici sanitari e amministrativi. Importo finanziato: € 2.500.000



VARESE

ASST Sette Laghi – Ospedale di Cittiglio Intervento 1: Realizzazione nuova camera iperbarica. Importo finanziato: € 762.000 Intervento 2: Acquisto nuova Risonanza Magnetica 1,5 Tesla. Importo finanziato: € 1.514.100

ASST Sette Laghi – Via Lazio a Varese Intervento: Riqualificazione edificio per realizzare un convitto per infermieri. Importo finanziato: € 1.990.000



BERGAMO

ASST Bergamo Est – Ospedale di Alzano Lombardo Intervento: Avvio progettazione per la riqualificazione complessiva del presidio ospedaliero. Importo finanziato: € 500.000



MONZA E BRIANZA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Edificio Villa Serena, Monza Intervento: Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio. Importo finanziato: € 4.200.000



LODI

ASST Lodi – P.O. di Lodi Intervento 1: Realizzazione nuova Unità di Cura Coronarica con rifunzionalizzazione area elettrofisiologia. Importo finanziato: € 700.000

ASST Lodi – Vecchio Ospedale di Lodi Intervento 2: Messa in sicurezza strutturale del complesso edilizio. Importo finanziato: € 2.000.000



BRESCIA

ASST Spedali Civili – P.O. di Montichiari Intervento: Opere edili e impiantistiche per riallocazione reparti nell’ambito di adeguamento normativo (sismico e sicurezza). Importo finanziato: € 1.265.000



SONDRIO

ASST Valtellina e Alto Lario – Presidi vari Intervento: Sostituzione apparecchiature diagnostiche medio-alta tecnologia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Importo finanziato: € 1.530.000



TOTALE FINANZIATO: € 23.087.400,00

Dettagli per province interventi area 5,6 milioni (apparecchiature ecografiche)

MILANO

ASST GOM Niguarda 1 ecografo portatile domiciliare + 4 da ambulatorio € 168.578

ASST Santi Paolo e Carlo 1 portatile + 2 ambulatoriali € 86.664

ASST Fatebenefratelli Sacco 2 portatili + 3 ambulatoriali € 132.371

ASST Ovest Milanese 2 portatili + 6 ambulatoriali € 255.242

ASST Rhodense 4 portatili + 4 ambulatoriali € 182.828

ASST Nord Milano 1 portatile + 7 ambulatoriali € 291.449

ASST Melegnano e Martesana 2 portatili + 11 ambulatoriali € 460.027

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



LODI

ASST Lodi 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



VARESE

ASST Sette Laghi 8 portatili + 8 ambulatoriali € 365.656

ASST Valle Olona 1 portatile + 5 ambulatoriali € 209.535



COMO

ASST Lariana 4 portatili + 6 ambulatoriali € 264.742



SONDRIO

ASST Valtellina e Alto Lario 1 portatile + 4 ambulatoriali € 168.578



BERGAMO

ASST Papa Giovanni XXIII 2 portatili + 5 ambulatoriali € 214.285

ASST Bergamo Ovest 1 portatile + 6 ambulatoriali € 250.492

ASST Bergamo Est 3 portatili + 8 ambulatoriali € 341.906



BRESCIA

ASST Spedali Civili 1 portatile + 2 ambulatoriali € 86.664

ASST Franciacorta 2 portatili + 2 ambulatoriali € 91.414

ASST VALCAMONICA 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621

ASST Garda 7 portatili € 33.250LECCO



ASST Lecco 1 portatile + 9 ambulatoriali € 373.363



MONZA E BRIANZA

ASST Brianza 1 portatile + 8 ambulatoriali € 332.406

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori 2 portatili + 3 ambulatoriali € 132.371



CREMONA

ASST Cremona 2 portatili + 2 ambulatoriali € 91.414

ASST Crema 1 portatile + 1 ambulatoriale € 45.707



MANTOVA

ASST Mantova 4 portatili + 12 ambulatoriali € 510.484



PAVIA

ASST Pavia 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



TOTALE REGIONALE Ecografi portatili: 58 Ecografi da ambulatorio: 130