Sci, Coppa del Mondo 2025 e 2027 anche in Valtellina

La Valtellina si conferma terra di grandi eventi sportivi internazionali. La FISI – Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato che anche nel 2025 il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino includerà un appuntamento in provincia di Sondrio. In particolare, Livigno ospiterà il Super G il 27 dicembre, sostituendo eccezionalmente la tradizionale discesa libera di fine anno sulla Stelvio di Bormio, impegnata nella preparazione delle ormai imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Questa apertura ha consentito di mantenere lo storico legame tra la Coppa del Mondo di sci e la Valtellina.

Grazie alla disponibilità di Livigno. Sono già stati, infatti, confermati anche gli appuntamenti del 2026-2027-2028-2029, quando Bormio tornerà a ospitare la tradizionale discesa libera di fine anno e il Super G sul tracciato della Stelvio.

Un risultato corale che conferma la collaborazione tra istituzioni e territorio

“Un risultato straordinario – dichiarano in una nota congiunta l’assessore alla Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – che dimostra nei fatti la grande alleanza fra montagna e sport, non solo in senso lato, ma anche istituzionale e politico, grazie alla costante collaborazione tra i due assessorati. È il frutto di un dialogo costante, a tratti anche dialettico, tra il territorio e la FISI con il suo presidente Flavio Roda e la FIS (Federazione Internazionale Sci), che ringraziamo molto per la disponibilità e l’ascolto. Il metodo del confronto, della sintesi e della corresponsabilità si dimostra ancora una volta vincente”.

“Un ringraziamento particolare va a Livigno – aggiungono Sertori e Picchi – che ha dato piena disponibilità a ospitare la tappa del 2025, garantendo così, ancora una volta, la presenza della Coppa del Mondo in Italia e in Valtellina. È un’intesa corale e condivisa a tutti i livelli: grazie ai sindaci di Livigno e di Bormio, alla Fondazione Bormio con il suo presidente Dario Da Zanche, alla Provincia di Sondrio che continua a svolgere un ruolo fondamentale di coordinamento territoriale, dimostrando quanto sia strategico avere un interlocutore unico in grado di fare sintesi”.

Coppa del Mondo di sci, Valtellina sempre più attrattiva

“Guardiamo con fiducia al futuro – concludono Sertori e Picchi – e siamo certi che, grazie all’esperienza olimpica, la mitica Pista Stelvio, grazie all’ottimo lavoro dei suoi infaticabili preparatori – da sempre amata da atleti, tecnici e pubblico – saprà offrire un livello tecnico ancora più elevato, diventando sempre più attrattiva a livello internazionale. Questo annuncio conferma, come accaduto con la candidatura olimpica, che solo facendo squadra e lavorando su obiettivi comuni si possono ottenere risultati di valore per il nostro territorio e per tutta la montagna lombarda”.

Regione Lombardia prosegue dunque nel suo impegno per sostenere eventi di caratura internazionale che promuovano il territorio, valorizzino le sue eccellenze sportive e turistiche e garantiscano ricadute positive per tutte le comunità locali.