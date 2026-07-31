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Lombardia Notizie / Casa e Housing sociale

Fondi per potenziare la videosorveglianza nell’area di Zingonia

videosorveglianza

Finanziati progetti di sicurezza a Boltiere, Ciserano, Verdellino e Verdello

Risorse ai Comuni del territorio per implementare i sistemi di videosorveglianza a Zingonia (Bergamo). Il Collegio di vigilanza, organo deputato a gestire l’Accordo di programma per la riqualificazione dell’area, ha deciso di destinare 429.775 euro ai progetti di sicurezza urbana proposti dai Comuni di Boltiere, Ciserano, Verdellino e Verdello.

Videosorveglianza a Zingonia: una scelta politica

intervento assessore Paolo Franco

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha spiegato come si tratti di “economie derivanti da precedenti interventi, che vengono reinvestite nel territorio. I fondi sarebbero dovuti tornare nelle casse regionali, ma è stata fatta una scelta politica ben precisa, che rivendico con orgoglio: quella di aiutare i Comuni a realizzare o integrare i progetti di videosorveglianza”.

Il riparto dei fondi nei Comuni coinvolti

Nello specifico, questo il riparto delle risorse deliberato dal Collegio di vigilanza: Boltiere (51.269 euro); Ciserano (125.886 euro); Verdellino (127.815 euro); Verdello (124.805 euro). Gli interventi saranno attuati da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

Prosegue l’impegno di Regione Lombardia

“La riunione del Collegio di vigilanza – ha proseguito Franco – si è svolta in un clima sereno, con gli amministratori locali soddisfatti per la decisione di mantenere anche queste risorse sul territorio. Regione Lombardia continua a essere dalla parte degli enti locali, sostenendo le iniziative che potenziano gli strumenti a tutela della sicurezza dei cittadini. Il nostro impegno prosegue con convinzione”.

La strategia per la rinascita di Zingonia

“La rinascita di Zingonia – ha evidenziato l’assessore Franco – passa attraverso interventi concreti su più fronti: rigenerazione urbana, qualità dell’abitare, servizi e sicurezza. Una strategia che abbraccia molteplici aspetti con l’obiettivo di cambiare il volto di un territorio che per troppo tempo è stato associato a insicurezza e degrado. Nello specifico, investire sulla sicurezza significa porre le basi per evitare il ritorno a un passato da archiviare definitivamente”.

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