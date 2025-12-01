Trenord, in Lombardia dal 14 dicembre il nuovo orario invernale

“Grande attenzione alle esigenze dei territori, più corse e servizi lungo le dorsali di mobilità in Lombardia e sui collegamenti con Liguria, Piemonte e con il Ticino. Il nuovo orario invernale ferroviario amplia ulteriormente l’offerta, con una gestione ragionata delle peculiarità delle singole tratte. Grazie ai potenziamenti previsti, ogni giorno circoleranno oltre 2400 corse. È un servizio che non ha pari nelle altre regioni italiane, a disposizione dei quasi 800 mila passeggeri che viaggiano quotidianamente sui treni di Trenord“.

Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, commentando il nuovo orario ferroviario invernale annunciato da Trenord che sarà in vigore a partire dal 14 dicembre 2025.

Tra le importanti novità in arrivo con il cambio orario spiccano la nuova linea suburbana S19 fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO.

Le novità in arrivo con l’orario invernale di Trenord

“Nella cintura Sud di Milano – spiega Lucente – grazie anche alla nuova linea S19, aumenteranno i collegamenti territoriali con le linee metropolitane e l’Alta Velocità, con ben 5 treni all’ora. Importante anche il nuovo accordo tra Regione Lombardia, Piemonte e Liguria, che potenzierà i collegamenti tra Milano e Genova. Senza dimenticare la rimodulazione dei servizi transfrontalieri tra Como e Chiasso, con l’offerta TILO sempre più integrata a quella regionale”.

A partire dal 14 dicembre saranno aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. I treni Milano Cadorna-Malpensa, inoltre, effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio anche di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio.

Oltre 120 corse in più al giorno

“Uno sforzo notevole – conclude l’assessore – che culminerà poi nel periodo olimpico, con ben 120 corse in più al giorno in tutta la Lombardia e collegamenti praticamente h24 tra Milano e Tirano. Interventi che dimostrano ancora una volta come il trasporto pubblico locale sia sempre più strategico per la Lombardia, un servizio di eccellenza che ‘muove’ ogni giorno oltre 5 milioni di persone“.