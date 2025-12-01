Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
Trenord, in Lombardia dal 14 dicembre il nuovo orario invernale

Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale, Trenord arricchisce la propria offerta ferroviaria con ben 120 corse in più al giorno

Lucente: servizio ferroviario potenziato secondo esigenze dei territori

“Grande attenzione alle esigenze dei territori, più corse e servizi lungo le dorsali di mobilità in Lombardia e sui collegamenti con Liguria, Piemonte e con il Ticino. Il nuovo orario invernale ferroviario amplia ulteriormente l’offerta, con una gestione ragionata delle peculiarità delle singole tratte. Grazie ai potenziamenti previsti, ogni giorno circoleranno oltre 2400 corse. È un servizio che non ha pari nelle altre regioni italiane, a disposizione dei quasi 800 mila passeggeri che viaggiano quotidianamente sui treni di Trenord“.

Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, commentando il nuovo orario ferroviario invernale annunciato da Trenord che sarà in vigore a partire dal 14 dicembre 2025.

Tra le importanti novità in arrivo con il cambio orario spiccano la nuova linea suburbana S19 fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO.

Le novità in arrivo con l’orario invernale di Trenord

L'assessore regionale Franco Lucente ha presentato la nuova offerta ferroviaria di Trenord valida con l'entrata in vigore dell'orario invernale“Nella cintura Sud di Milano – spiega Lucente – grazie anche alla nuova linea S19, aumenteranno i collegamenti territoriali con le linee metropolitane e l’Alta Velocità, con ben 5 treni all’ora. Importante anche il nuovo accordo tra Regione Lombardia, Piemonte e Liguria, che potenzierà i collegamenti tra Milano e Genova. Senza dimenticare la rimodulazione dei servizi transfrontalieri tra Como e Chiasso, con l’offerta TILO sempre più integrata a quella regionale”.

A partire dal 14 dicembre saranno aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. I treni Milano Cadorna-Malpensa, inoltre, effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio anche di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio.

Oltre 120 corse in più al giorno

“Uno sforzo notevole – conclude l’assessore – che culminerà poi nel periodo olimpico, con ben 120 corse in più al giorno in tutta la Lombardia e collegamenti praticamente h24 tra Milano e Tirano. Interventi che dimostrano ancora una volta come il trasporto pubblico locale sia sempre più strategico per la Lombardia, un servizio di eccellenza che ‘muove’ ogni giorno oltre 5 milioni di persone“.

