LNotizie-Vittime di reato, assessore Lucchini: oltre 223.000 euro per garantire continuità agli interventi di supporto e tutela

(LNotizie-Milano, 20 ott) Prosegue l’impegno di Regione Lombardia a favore delle persone vittime di reato. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato la delibera che definisce i criteri e le modalità di attuazione della quinta edizione della misura regionale ‘Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi’, in attuazione delle disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il provvedimento mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 223.303 euro, destinata a dare continuità agli interventi regionali in materia di assistenza e supporto alle vittime di reato. Le risorse ammontano a 178.643 euro per il 2026 e 44.660 per il 2027 euro.

“Essere vittima di un reato – dichiara l’assessore Lucchini – significa spesso affrontare una condizione di fragilità, incertezza e disorientamento. Per questo è fondamentale che le persone possano trovare informazioni comprensibili e un sostegno adeguato, per conoscere i propri diritti e orientarsi nei percorsi di tutela. Con questa misura confermiamo l’impegno di Regione Lombardia nel promuovere interventi che mettano al centro la persona, la sua dignità e il diritto a essere ascoltata e accompagnata”.

La quinta edizione si inserisce nel percorso avviato da Regione Lombardia negli anni precedenti per sviluppare servizi pubblici di assistenza generale alle vittime di qualsiasi tipologia di reato. Un impegno portato avanti attraverso successive iniziative regionali, con l’obiettivo di assicurare continuità alle azioni di informazione, assistenza e supporto.

La misura si colloca nell’ambito delle politiche regionali per il sostegno alla persona e alla famiglia e per la promozione dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, confermando l’attenzione verso chi si trova ad affrontare le conseguenze di un reato.

“Il nostro obiettivo – conclude Lucchini – è rafforzare una rete di attenzione e vicinanza alle vittime, affinché nessuno si senta solo nel momento in cui ha maggiormente bisogno di comprendere ciò che è accaduto, conoscere le possibilità di tutela e trovare un punto di riferimento. Informare e assistere significa contribuire concretamente a restituire fiducia e a garantire che i diritti delle persone siano effettivi”. (LNotizie)

red