Sicurezza stradale, aumentano i controlli di Polizia locale nel 2025

La Russa: risorse concrete per potenziare le attività di prevenzione

Aumentano i controlli per la sicurezza stradale e urbana grazie a nuovi fondi per la Polizia locale. Regione Lombardia ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che prevede lo stanziamento di 497.000 euro a favore delle Polizie locali per interventi integrati denominati ‘SMART‘ (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) da svolgere nei Comuni della Regione entro il 2025.

Progetto ‘SMART’ modello efficace di collaborazione Regione-Comuni

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenuto a sostegno dei fondi straordinari stanziati per la Polizia locale“Con queste risorse ai Comuni – spiega La Russa – vogliamo garantire una presenza sempre più capillare delle Polizie locali sul territorio, potenziando le attività di prevenzione con controlli straordinari entro la fine dell’anno. La sicurezza stradale dei cittadini resta una priorità assoluta e il progetto ‘SMART’ rappresenta un modello efficace di collaborazione tra Regione e Comuni per rendere le nostre strade e città più sicure e vivibili”.

“Il coinvolgimento di oltre 300 Enti locali – conclude La Russa – dimostra la grande capacità di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni. Questo progetto è un esempio concreto di sinergia istituzionale, che consente di mettere in strada risorse e strumenti condivisi per garantire controlli mirati e coordinati su tutto il territorio. Solo attraverso una rete efficiente e integrata possiamo assicurare interventi tempestivi e una maggiore sicurezza per i cittadini lombardi”.

Più sicurezza grazie alla Polizia stradale, l’elenco dei Comuni divisi per province

In totale sono 337 enti locali coinvolti con 99 capofila. A questo link l’elenco completo dei Comuni divisi per Province.

