Presidi di Polizia locale nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie di Bergamo e Seriate. Lo prevede una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Bergamo, rafforzati i controlli di sicurezza attorno alle stazioni

L’iniziativa nasce da un accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, Prefettura di Bergamo, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Trenord e i Comuni di Bergamo (in qualità di capofila) e Seriate. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza urbana nelle aree esterne agli scali ferroviari. Con questo accordo di collaborazione, valido fino al 31 dicembre 2026, vengono destinati 40.000 euro per finanziare le attività straordinarie della Polizia locale impegnata nei servizi di controllo e presidio del territorio.

La Russa: contrastiamo fenomeno illeciti dentro e fuori le stazioni

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore Romano La Russa – conferma il proprio supporto agli Enti locali, garantendo a cittadini e pendolari sicurezza non solo all’interno delle stazioni ferroviarie, ma anche nelle zone limitrofe alle stesse. Questo contributo permette di garantire presidi coordinati di Polizia locale e di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza diffusa”.

“Il progetto – ha concluso La Russa – partirà con la presenza di agenti nelle aree antistanti le stazioni di Bergamo e Seriate, con la possibilità di essere esteso anche ad altri Comuni della provincia. Questo accordo è l’ultimo di una lunga serie e segue quelli già sottoscritti con Lodi, Varese e Monza. A breve verrà siglato un accordo in tal senso anche con Cremona“.

Lucente: sicurezza e trasporto pubblico fanno squadra

“Le stazioni – ha sottolineato l’assessore Franco Lucente – sono snodi fondamentali della mobilità lombarda e devono essere luoghi sicuri e pienamente fruibili per pendolari, studenti e semplici cittadini”.

“Questa iniziativa – ha aggiunto Lucente – conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso la qualità del servizio offerto agli utenti, attraverso una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti. Sicurezza e trasporto pubblico devono procedere insieme per rendere il viaggio sempre più sicuro, sereno e attrattivo”.

Terzi: sicurezza e qualità per aree stazioni di Bergamo e Seriate

“Rendere più sicuri gli spazi attorno alle stazioni – ha evidenziato l’assessore Claudia Maria Terzi – significa migliorare la qualità delle nostre infrastrutture e, allo stesso tempo, la quotidianità di chi le utilizza”.

“L’accordo per Bergamo e Seriate rafforza un modello di collaborazione tra Regione, Prefettura, amministrazioni locali e operatori ferroviari che consente di affiancare agli investimenti infrastrutturali un’azione coordinata sul territorio, con l’obiettivo – ha concluso Terzi – di rendere le stazioni luoghi sempre più sicuri, ordinati e integrati nel contesto urbano”.