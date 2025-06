Varese, più sicurezza nelle stazioni e all’aeroporto di Malpensa

Più sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nell’aeroporto di Malpensa (VA), anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Attraverso due protocolli sottoscritti in Prefettura a Varese, su iniziativa dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, Regione Lombardia si impegna per la promozione della sicurezza anche nelle aree di sosta del trasporto pubblico e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi all’aeroporto varesino.

Il nuovo protocollo Stazioni Sicure

Il nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto con la Prefettura di Varese, Trenord S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Ferrovie Nord S.P.A., Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate.

Con uno stanziamento regionale complessivo di 60.000 euro, prevede lo svolgimento di specifici servizi, mirati al controllo del territorio e al contrasto di atti vandalici nei confronti della popolazione, in particolare nelle aree limitrofe alle stazioni dei Comuni aderenti. I servizi delle Polizie locali riguardano in particolare il controllo del territorio.

Il rinnovo del protocollo dell’aeroporto Malpensa

Il rinnovo del protocollo per la regolamentazione del traffico e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nell’area dell’aeroporto di Malpensa estende l’impegno fino al 2027 con il supporto di Sea, anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’accordo prevede l’attivazione di servizi straordinari di Polizia locale a presidio dei Terminal 1 e 2 per la prevenzione e repressione del fenomeno dei tassisti abusivi, oltre al controllo del traffico veicolare nelle zone di accesso alle aerostazioni.

Più sicurezza a Varese, stazioni e Malpensa: i dati del 2024

I dati del 2024 evidenziano i positivi risultati del protocollo ‘Stazioni Sicure’: in tutto 683 operatori impiegati, 2.137 persone controllate, 2.620 veicoli controllati, 551 verbali effettuati.

I Comuni coinvolti nel progetto sono stati: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Castellanza, Ferno, Gerenzano, Saronno, Tradate. Ed ancora Gallarate, Albizzate, Cavaria con Premezzo. Infine Varese, Arcisate, Cittiglio, Lavena Ponte Tresa, Luino, Malnate, Sesto Calende, Vedano Olona, Venegono Inferiore.

La Russa: contrasto all’abusivismo

“I due accordi – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – vanno nella direzione di rafforzare la sicurezza nelle aree dove spesso si concentrano fenomeni di illegalità diffusa, comprese le attività legate al trasporto passeggeri. Il contrasto all’abusivismo, in particolare nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, rappresenta una priorità assoluta per Regione Lombardia”.

“Insieme alla Prefettura – ha aggiunto La Russa – mettiamo in campo soluzioni concrete per presidiare il territorio, prevenire atti vandalici e aumentare la sicurezza di cittadini e lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento delle Polizie Locali e delle realtà associative”.

Lucente: sicurezza un dovere verso viaggiatori

“Un accordo – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – che dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nel contrastare ogni forma di illegalità anche nel mondo dei trasporti. Tra gomma e ferro, ogni giorno nel nostro territorio viaggiano oltre quattro milioni di persone: abbiamo il dovere di garantire ai viaggiatori condizioni massime di sicurezza”.

“Uno sforzo notevole – ha concluso Lucente – ci vede focalizzati anche nel contrastare i fenomeni di abusivismo, in particolare quello dei taxi, che danneggia notevolmente tutti gli operatori che lavorano nel pieno rispetto delle regole. Siamo al fianco delle Forze dell’ordine, della Polizia locale e di tutti gli attori che quotidianamente cercano di mantenere e preservare la legalità”.