Diffondere una cultura della consapevolezza e della responsabilità per una guida più sicura, investendo nella formazione dei lavoratori del mondo pubblico e privato sulla prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale. Questi i temi al centro del convegno ‘Scegli la strada della sicurezza‘, organizzato da Aci, Inail Lombardia e Regione Lombardia, con la collaborazione di Confindustria Lombardia. All’evento è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Raggiunti oltre 30 mila lavoratori in dieci anni di formazione

“Con queste iniziative – spiega l’assessore La Russa – proseguiamo nel percorso iniziato ormai da più di dieci anni insieme ad Aci e Inail nella formazione dei lavoratori del mondo pubblico e privato sulla prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale. Complessivamente abbiamo raggiunto oltre 30 mila lavoratori e oltre cento tra enti ed aziende. Le statistiche indicano chiaramente che il fattore umano è sempre la prima causa di incidentalità: è qui che entra in gioco l’importanza della formazione per limitare gli incidenti stradali”.

“Per questo, come assessorato alla Sicurezza – conclude La Russa –, siamo impegnati nella sensibilizzazione dei più giovani attraverso progetti che coinvolgono anche l’Ufficio scolastico regionale”.

Sicurezza stradale, il convegno con Aci e Inail

Al centro del convegno il nuovo accordo triennale per contrastare l’incidentalità stradale, sottoscritto a luglio 2025 da Regione Lombardia, Aci e Inail, per la realizzazione di un progetto che prevede corsi di formazione gratuiti destinati a specifiche figure professionali, tra cui lavoratori di enti e aziende pubbliche e private, associazioni di categoria e atenei universitari presenti sul territorio lombardo.