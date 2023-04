Skymarathon Sentiero 4 luglio, Magoni: montagna lombarda protagonista

Il comitato organizzatore della Skymarathon Sentiero 4 Luglio, ‘The first ever’, ha alzato il velo sull’edizione 2023 a Colombaro (Brescia) presentando la super classica camuna in calendario la prima domenica di luglio.

montagne lombarde protagoniste in un evento entusiasmante dove sport e natura si fondono. Dove gli appassionati possono confrontarsi con i migliori skyrunner. Voglio ringraziare il Comitato organizzatore. Dal 1994 con impegno e passione ci regala emozioni sportive! Vinca il migliore". "Da sempre – ha detto Lara Magoni , sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, intervenendo alla conferenza stampa – la Skymarathon è una delle competizioni più ambite. Gli atleti si sfidano su un percorso straordinario. Sentieri di montagna in un tracciato avvincente tra salite e discese, passando per ripidi pendii rocciosi. Una gara che vede le

Oltre a Lara Magoni erano presenti William Boffelli, atleta del Team Crazy, Mario Poletti, recordman della gara, e Luca Salini, ceo di Crazy, main sponsor tecnico dell’evento.

Competizione particolarmente ambita dai runners

Consolidato il format che affianca alla spettacolare prova marathon da 42km una mezza ideale per neofiti e giovani skyrunner. A questa si aggiunge la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese.

“Vogliamo che la nostra gara emerga in un calendario sempre più fitto di appuntamenti perché lo merita – ha esordito il responsabile del comitato organizzatore camuno, Tom Bernardi -. La Skymarathon Sentiero 4 Luglio, eccellenza delle nostre montagne, è stata la prima di sempre. Ha storia, tecnicità e livello organizzativo. I media di settore la conoscono sin troppo bene, noi ora vogliamo farla conoscere a un pubblico sempre più ampio. Non a caso facciamo una comunicazione in due lingue”.

"Per motivi logistici e per la tecnicità del percorso – ha aggiunto Bernardi – la nostra non è 'gara per tutti'". Cinque km di cresta aerea sono solo per veri corridori del cielo. Per questo motivo i pettorali in palio saranno 400. Duecento sulla prova regina da 42 km e altrettanti sulla mezza ideale anche per neofiti e giovani skyrunner. Il tracciato nel corso degli anni è riuscito a stregare molti dei migliori interpreti mondiali della specialità. Sino a renderla una delle super classiche più amate, tecniche e spettacolari dell'arco alpino".

Skymarathon Sentiero 4 luglio, l’album dei record