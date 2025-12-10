“La riapertura della fermata di Milano Porta Romana che, rinnovata, sarà chiamata Milano Scalo Romana segna un passo decisivo nell’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma Scali sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Milano, FS Italiane Spa, RFI Spa e FSSU Spa nel 2017. Un passo avanti anche per la riqualificazione, l’accessibilità e la connessione di un’area vicina al Villaggio olimpico, nonché di una zona milanese che sarà oggetto di future e importanti trasformazioni urbanistiche”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando la notizia diramata da Rfi riguardante la riapertura della fermata completamente rinnovata di Milano Porta Romana, sulla linea ferroviaria Milano-Mortara (cintura sud di Milano), prevista per domenica 14 dicembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale. Contestualmente il nome sarà cambiato in Milano Scalo Romana.

Le connessioni nel nodo milanese

“La nuova fermata di Milano Scalo Romana – prosegue Terzi – sarà servita da diverse linee e con i nuovi servizi aumenterà la connessione con le linee metropolitane, grazie all’interscambio a Milano San Cristoforo con la M4, a Milano Romolo con la M2, a Milano Scalo Romana con la M3, e con l’Alta Velocità a Rogoredo. Un’opera e un investimento importanti per il nodo ferroviario milanese”.

Gli interventi sullo scalo

Adeguata agli standard europei previsti per i servizi ferroviari metropolitani, la fermata riqualificata rispetta tutte le norme per l’accessibilità: marciapiedi alti 55 cm – per facilitare la salita e discesa dai treni – raggiungibili attraverso scale, scale mobili e ascensori; pensiline d’attesa; pavimentazione dei marciapiedi dotate di percorsi tattili per ipovedenti; riqualificazione del fabbricato viaggiatori; realizzazione di un nuovo sottopasso ad uso promiscuo di collegamento tra Via Longanesi e Via Sannio; riqualificazione delle 2 scale fisse e realizzazione di 2 scale mobili per il collegamento delle viabilità esistenti (via Sannio e via Longanesi) con corso Lodi; adeguamento dell’accessibilità al fabbricato viaggiatori da corso Lodi; realizzazione di posti auto per persone a ridotta mobilità e percorsi privi di ostacoli; realizzazione di aree destinate al parcheggio biciclette; revisione della viabilità di accesso allo scalo.

Investimento di 22 milioni di euro

La fermata di Milano Scalo Romana, oltre che dalla linea suburbana S9 (Saronno-Milano-Albairate), sarà servita dalla nuova linea S 19 (Albairate – Vermezzo – Rogoredo) e dalla linea R 31 (Rogoredo – Mortara / Alessandria). Con i nuovi servizi aumenterà la connessione con le linee metropolitane, grazie all’interscambio a Milano San Cristoforo con la M4, a Milano Romolo con la M2, a Milano Scalo Romana con la M3, e con l’Alta Velocità a Rogoredo. L’investimento economico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è di 22 milioni di euro.