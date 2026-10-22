Un viaggio nella passione per lo sport, tra storie e immagini che raccontano le imprese dei protagonisti di un patrimonio culturale condiviso. Torna a Palazzo Lombardia per la sua 44ª edizione l’International Ficts Fest ‘Sport Movies & Tv’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva ed olimpica in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2026. L’evento è la finale di 27 festival nei 5 continenti del Circuito Internazionale ‘World FICTS Challenge’.

Alla presentazione a Palazzo Lombardia sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e il presidente della FICTS – Fedération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, Franco Ascani. Con loro anche il presidente Coni Lombardia, Marco Riva, e il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli.

Altafini e Bragagna insigniti con la FICTS Guirlande d’Honneur

Nel corso della presentazione sono state conferite anche due Guirlande d’Honneur, la più alta onorificenza della FICTS riservata a personaggi e istituzioni dello sport, cinema e televisione che si sono distinti per valori culturali ed etici. A ricevere il premio sono stati José Altafini, ex calciatore campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 1958 che ha vestito, tra le altre, le maglie di Milan, Napoli e Juventus, e Franco Bragagna, telecronista sportivo storica voce della Rai e conosciuto soprattutto per il racconto dell’atletica leggera, dello sci nordico e delle cerimonie olimpiche.

Picchi: testimonianze che custodiscono valori e imprese sportive

“Rivivere attraverso le immagini l’emozione di un gol, la gioia di una vittoria di basket, l’impresa di un atleta sul podio o la fatica e la determinazione che accompagnano una maratona – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – significa riportare alla memoria momenti che hanno segnato la storia dello sport e la vita di milioni di appassionati. Le opere raccolte dalla FICTS rappresentano un patrimonio prezioso per l’Italia e per il mondo: testimonianze che custodiscono valori, emozioni e imprese sportive, contribuendo a trasmetterne l’eredità alle nuove generazioni, particolarmente sensibili al linguaggio universale delle immagini”.

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – è orgogliosa di ospitare la 44ª edizione dell’International Ficts Fest ‘Sport Movies & Tv’, una manifestazione che celebra la cultura sportiva e che si inserisce pienamente nel percorso di valorizzazione dell’eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.

Il programma del Festival: Palazzo Lombardia al centro degli eventi

Cuore della manifestazione sarà Palazzo Lombardia, che ospiterà alcuni dei principali eventi del Festival. Si parte venerdì 30 ottobre con l’Assemblea Generale Elettiva FICTS, dedicata al tema ‘Culture & Legacy’, trasmessa anche sui quattro maxischermi allestiti in Piazza Città di Lombardia.

Sabato 31 ottobre, al 39° piano di Palazzo Lombardia, è in programma il convegno internazionale ‘La Legacy dei Giochi: un patrimonio di valori’, dedicato all’eredità culturale e sociale di Milano Cortina 2026. Tra gli appuntamenti anche le iniziative rivolte ai giovani, le proiezioni dedicate allo sport paralimpico e la mostra fotografica ‘Emozione dei Giochi’, con 1.200 immagini olimpiche esposte in Piazza Città di Lombardia.

Gran finale lunedì 2 novembre, all’Auditorium Testori, con la cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti registi, atleti e personalità internazionali del mondo dello sport e dello spettacolo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con accredito obbligatorio.