Rafforzare la qualità della formazione, favorire l’incontro tra le competenze dei lavoratori e le esigenze delle imprese e sostenere i percorsi di ingresso e reinserimento occupazionale.

Sono gli obiettivi dell’accordo bilaterale siglato dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e la presidenza di Forma.Temp.

L’intesa, valida fino al 31 dicembre 2028, definisce tre ambiti di collaborazione tra Regione Lombardia e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. Le iniziative saranno rivolte a chi si affaccia al mercato del lavoro, ai lavoratori in somministrazione e ai giovani impegnati in percorsi di apprendistato.

In Lombardia sistema della formazione e del lavoro sempre più integrato

“L’accordo con Forma.Temp – spiega Tironi – rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema lombardo della formazione e del lavoro sempre più integrato, dinamico e capace di anticipare i cambiamenti. In un mercato del lavoro attraversato da trasformazioni profonde, dall’intelligenza artificiale alla transizione digitale e green, la vera sfida è fare in modo che le competenze delle persone crescano insieme alle esigenze delle imprese”.

“Con questa intesa – chiarisce l’assessore – rafforziamo il dialogo tra formazione e mondo produttivo, investiamo sull’apprendistato come opportunità concreta per i giovani e mettiamo al centro la riqualificazione professionale di chi deve affrontare una transizione lavorativa o una situazione di crisi aziendale”.

“Il nostro obiettivo – conclude Tironi – è chiaro: non lasciare indietro nessuno e trasformare il cambiamento in nuove opportunità di occupazione qualificata. Perché la competitività della Lombardia passa prima di tutto dalla valorizzazione del capitale umano”.

Competenze e fabbisogni delle imprese: una formazione più mirata

Il primo ambito di collaborazione riguarda l’analisi delle competenze richieste dalle imprese. Regione Lombardia e Forma.Temp condivideranno informazioni sui fabbisogni professionali, valorizzando anche le informazioni raccolte dalle Agenzie per il Lavoro attraverso il contatto diretto con le aziende. Particolare attenzione sarà rivolta alle professionalità emergenti e ai settori interessati dalle trasformazioni tecnologiche e produttive, dall’intelligenza artificiale alla transizione digitale e green.

L’accordo prevede, inoltre, la promozione di un tavolo di lavoro per individuare soluzioni che facilitino alle persone formate all’estero l’accoglienza e l’accesso al mercato del lavoro, valorizzando le iniziative già promosse da Forma.Temp.

“Il settore della somministrazione – evidenzia Francesco Verbaro, presidente di Forma.Temp. – rappresenta un osservatorio privilegiato sui fabbisogni del mercato del lavoro: mettere queste conoscenze a disposizione della programmazione regionale significa contribuire a sviluppare interventi sempre più mirati, dall’ingresso e reinserimento lavorativo all’apprendistato, fino alla gestione delle situazioni di crisi aziendale, anche attraverso la formazione”.

Apprendistato e formazione: più collegamento tra scuola e imprese

Un secondo ambito punta a rafforzare il collegamento tra il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, l’alta formazione e il mondo delle imprese, valorizzando l’Apprendistato di I e III livello in somministrazione quale strumento strategico per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. L’accordo prevede una collaborazione basata sulla complementarità degli interventi: Regione Lombardia garantisce la programmazione e il presidio dei percorsi formativi, mentre Forma.Temp sostiene l’avvio dei percorsi di apprendistato promossi dalle Agenzie per il Lavoro, finanziando la formazione prevista dai Piani Formativi Individuali in integrazione con le misure regionali già attive.

Politiche attive e crisi aziendali: attenzione al reinserimento lavorativo

La terza linea di collaborazione punta a sostenere chi cerca un’occupazione, chi deve rientrare nel mondo del lavoro e i lavoratori interessati da cambiamenti professionali. L’intesa prevede anche lo sviluppo di iniziative per affrontare le situazioni di crisi aziendale, valorizzando la formazione e la riqualificazione delle competenze per favorire nuove opportunità occupazionali.

Dall’accordo alle iniziative

Per dare attuazione all’intesa sarà istituito un Comitato tecnico con rappresentanti di Regione Lombardia e Forma.Temp, incaricato di definire le modalità operative della collaborazione, monitorare le attività e individuare nuove opportunità di intervento.