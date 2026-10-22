L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha ricevuto il premio personaggio sanitario dell’anno nell’ambito della XIV edizione del Premio letterario Angelo Zanibelli ‘La parola che cura’. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della cerimonia ospitata nel Salone d’Ercole dell’Ambasciata di Francia, a Palazzo Farnese, a Roma.

Il premio è stato assegnato a Bertolaso per “l’instancabile impegno al servizio della collettività e per la capacità di trasformare competenza, responsabilità e solidarietà in azioni concrete a tutela delle persone più fragili”, oltre che per il sostegno alle vittime e alle famiglie coinvolte nella tragedia di Crans-Montana, quale esempio di vicinanza umana e impegno civile.

“Vorrei dedicare questo premio – ha detto l’assessore – a tutti i medici, gli infermieri e i professionisti sanitari del servizio sanitario di Regione Lombardia che ogni giorno condividono la sofferenza, la fatica e il dolore delle persone, ma anche la loro speranza. Lavorando ogni giorno al loro fianco, vedo la passione e la dedizione con cui si prendono cura dei pazienti. Sono loro, insieme a tutto il resto del personale, a renderlo un sistema davvero unico al mondo. Esempio la vicenda tragica di Crans-Montana”.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per preservarlo e valorizzare il lavoro di queste donne e di questi uomini – ha aggiunto Bertolaso – che sono davvero straordinari. Ho l’abitudine di dedicare i riconoscimenti che ricevo alle persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso. Quello che ho fatto nella mia vita lo devo soprattutto a una famiglia straordinaria e a squadre di persone competenti e appassionate. Nessuno raggiunge risultati importanti da solo: dietro ogni riconoscimento c’è il lavoro di tanti che fanno molto più di quanto venga loro riconosciuto”.

Istituito nel 2013 in memoria di Angelo Zanibelli, storico direttore della Comunicazione e delle Relazioni istituzionali di Sanofi, il Premio valorizza il racconto come strumento per dare voce alle esperienze di malattia, cura e assistenza. La XIV edizione ha raccolto 130 opere tra libri editi, manoscritti inediti e progetti dedicati a temi di interesse sociale e sanitario.