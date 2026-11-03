Torna a Milano l’evento Starting Finance Investment Meeting 2026

Torna a Milano l’evento SFIM – Starting Finance Investment Meeting, uno dei principali appuntamenti dedicati all’educazione economico-finanziaria delle nuove generazioni, in programma il 5 e 6 novembre 2026 al Superstudio Village. L’ottava edizione della manifestazione, organizzata da Starting Finance in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, è stata presentata alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Picchi: dare ai giovani strumenti concreti per il futuro

“L’educazione finanziaria – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – riguarda scelte che anche i più giovani incontrano molto prima di quanto immaginiamo: gestire i primi guadagni, valutare un contratto, comprendere i rischi o sviluppare un progetto. Per questo è necessario che diventi una competenza diffusa, capace di aiutare le nuove generazioni a compiere scelte consapevoli“.

“SFIM – ha proseguito Picchi – porterà a Milano migliaia di giovani, offrendo loro la possibilità di confrontarsi direttamente con economisti e imprenditori. Il valore dell’iniziativa sta soprattutto nella capacità di unire formazione e orientamento attraverso workshop e occasioni di networking. Nell’ambito della mia delega ai giovani considero particolarmente importanti appuntamenti che offrano opportunità concrete di crescita personale e professionale. Milano e la Lombardia rappresentano un contesto ideale per questo confronto, grazie anche alla presenza di università, imprese e professionisti capaci di accompagnare i ragazzi nella costruzione del proprio futuro“.

Oltre 50 panel in programma a Starting Finance Investment Meeting 2026

L’evento vedrà alternarsi sul palco più di 100 relatori tra economisti, imprenditori, investitori, manager e professionisti del settore finanziario. In programma oltre 50 panel tematici dedicati all’attualità economica, alla gestione delle risorse personali e alle competenze utili per affrontare il mondo del lavoro.