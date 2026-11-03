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Malpensa, Fontana: positivo ritorno ITA Airways nello scalo varesino

Malpensa, Fontana: positivo ritorno ITA Airways nello scalo varesino, in foto lo scalo varesino

Il presidente della Regione Lombardia commenta il possibile volo Milano-Lima

“Le notizie su un possibile ritorno di Ita Airways a Malpensa sono positive per la Lombardia. Rafforzare i collegamenti internazionali significa offrire nuove opportunità alle nostre imprese e rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti, con benefici concreti per l’economia e l’occupazione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le notizie riportate dal Corriere della Sera sul possibile avvio di un collegamento della compagnia tra Milano e Lima.

ITA Airways a Malpensa, Regione Lombardia attiva per il territorio

“Come Regione ci siamo attivati per sostenere la richiesta del territorio, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei cittadini lombardi. In tal senso la collaborazione tra istituzioni e mondo economico-produttivo è fondamentale per rafforzare la proiezione internazionale della Lombardia”.

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