È stata presentata a Palazzo delle Paure ‘Lecco – Ama la Montagna’, la nuova tappa del progetto ‘Cuori Olimpici’ promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

L’evento si svolgerà il 30 agosto 2025 ai Piani d’Erna e proporrà una giornata di esperienze all’aria aperta, laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale.

Gli intervenuti

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore comunale Giovanni Cattaneo e il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Con loro hanno partecipato al lancio della tappa lecchese di ‘Cuori Olimpici’ anche i referenti di LeccoTourism, Lucia Caprinali e Francesca Corneo.

Spirito olimpico in tutte le province

“Il progetto ‘Cuori Olimpici’ – ha dichiarato l’assessore Mazzali – è nato per portare lo spirito delle Olimpiadi in tutte le province lombarde, non solo in quelle direttamente coinvolte dalle sedi di gara. Ogni tappa è pensata per accendere l’orgoglio del territorio, attraverso eventi che uniscono turismo, enogastronomia, sport e cultura . È un modo concreto per coinvolgere le comunità locali e far sentire la Lombardia protagonista di questo appuntamento storico per la nostra regione”.

La tappa di Lecco di ‘Cuori Olimpici’

“La tappa di Lecco – ha proseguito l’assessore – ha un valore simbolico importante: celebra l’identità montana della nostra regione e lo fa in un luogo straordinario come i Piani d’Erna, facilmente accessibili e perfetti per vivere una giornata all’insegna del benessere e del paesaggio. Vogliamo far scoprire, soprattutto alle nuove generazioni, quanto sia prezioso e attrattivo il nostro patrimonio naturale”

“Il 30 agosto sarà una festa per tutti: famiglie, turisti, sportivi e cittadini. Un’occasione per vivere la montagna in modo autentico, divertente e sicuro, tra performance musicali, degustazioni, racconti del territorio e attività outdoor. E sarà anche l’occasione per celebrare i cento anni della croce del Resegone, un simbolo che racconta l’anima profonda di questo territorio”.

Il progetto

Il progetto Cuori Olimpici è finanziato dall’assessorato al Turismo di Regione Lombardia. Con un investimento complessivo di 480.000 euro, coinvolge tutte e 12 le province lombarde in un percorso di eventi esperienziali che si concluderà a dicembre. L’obiettivo è duplice. Da un lato promuovere l’identità e le eccellenze locali in vista dei Giochi Invernali del 2026. Dall’altro favorire una narrazione unitaria e coinvolgente del turismo lombardo, capace di parlare alle comunità e ai visitatori italiani e internazionali.

L’evento ‘Lecco – Ama la Montagna’, organizzato in collaborazione con il Comune di Lecco e LeccoTourism, rappresenta una delle tappe più significative del progetto, anche per la sua ambientazione naturale e per la forte vocazione outdoor della zona. In programma, esperienze guidate in montagna con esperti del territorio, laboratori per bambini e famiglie, momenti di degustazione e musica live con due artisti internazionali: Liliac Will e Rachel Croft.

Sottosegretario Piazza: tappa importante

“Lecco – ha spiegato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale – è protagonista di un progetto importante come ‘Cuori Olimpici’. L’evento ‘Lecco Ama la Montagna’ celebra non solo la bellezza del nostro territorio. Ma anche l’identità di una comunità che considera la montagna parte della propria cultura e dei propri valori. Essere parte del percorso verso le Olimpiadi invernali 2026 – ha aggiunto – rappresenta per Lecco un’opportunità unica, non solo in termini di visibilità, ma anche per prepararsi alle sfide e cogliere appieno le opportunità offerte dai Giochi Olimpici. È un’occasione per mettere Lecco al centro di un grande racconto lombardo, italiano e internazionale“.

La bellezza autentica della Lombardia

“Iniziative come questa – ha precisato quindi il sottosegretario – sono fondamentali. Per far conoscere al mondo la bellezza autentica della nostra regione. E in particolare delle nostre montagne, che si preparano ad accogliere con entusiasmo lo spirito olimpico. Un ringraziamento sentito va a tutte le istituzioni, gli enti locali e le associazioni coinvolte. Per l’impegno e la passione con cui portano avanti questo percorso. Ed è proprio grazie a questa energia collettiva – ha concluso Piazza – che possiamo guardare alle sfide olimpiche con orgoglio e determinazione. Lecco merita di essere protagonista in questa grande sfida olimpica”.