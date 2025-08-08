LNews-OLIMPIADI 2026, IL PODCAST DI REGIONE LOMBARDIA VERSO MILANO CORTINA

MODALITÀ UNICA PER CONOSCERE DA VICINO LE STORIE E I VOLTI DELLO SPORT

(LNews – Milano, 08 ago) A meno di sei mesi dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Regione Lombardia continua il suo percorso di avvicinamento e racconto dei Giochi. Sono online tutte le puntate di ‘Ascolta la Lombardia’, il podcast disponibile su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia. Condotto dal giornalista Giovanni Bruno, i sei episodi danno voce ad alcuni grandi protagonisti dello sport, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente sul mondo olimpico e paralimpico, in attesa dell’appuntamento che vedrà la Lombardia al centro dello scenario sportivo internazionale con la cerimonia di inaugurazione prevista per il 6 febbraio 2025.

Nel corso degli episodi il pubblico può ascoltare le testimonianze di campioni come Antonio Rossi, pluricampione olimpico, Simone Barlaam e Martina Caironi, fuoriclasse del panorama paralimpico mondiale, la coppia d’oro del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii, infine la campionessa bergamasca di snowboard cross Michela Moioli.

Il podcast ‘Ascolta la Lombardia’ rappresenta un’opportunità per scoprire storie di impegno, determinazione e successo, valorizzando il legame tra il territorio lombardo e lo sport di alto livello, con uno sguardo rivolto a Milano Cortina 2026.

I sei episodi offrono una modalità unica per conoscere da vicino le storie e i volti dello sport italiano in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, protagoniste in Lombardia da Milano alle cime dello Stelvio, passando per Livigno e Bormio. Un percorso di avvicinamento ai Giochi fatto di voci autentiche, emozioni condivise e orgoglio lombardo, per accompagnare cittadini e appassionati verso uno degli eventi sportivi più attesi. (LNews)

sib