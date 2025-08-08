Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-OLIMPIADI 2026, IL PODCAST DI REGIONE LOMBARDIA VERSO MILANO CORTINA

MODALITÀ UNICA PER CONOSCERE DA VICINO LE STORIE E I VOLTI DELLO SPORT

(LNews – Milano, 08 ago) A meno di sei mesi dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Regione Lombardia continua il suo percorso di avvicinamento e racconto dei Giochi. Sono online tutte le puntate di ‘Ascolta la Lombardia’, il podcast disponibile su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia. Condotto dal giornalista Giovanni Bruno, i sei episodi danno voce ad alcuni grandi protagonisti dello sport, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente sul mondo olimpico e paralimpico, in attesa dell’appuntamento che vedrà la Lombardia al centro dello scenario sportivo internazionale con la cerimonia di inaugurazione prevista per il 6 febbraio 2025.

Nel corso degli episodi il pubblico può ascoltare le testimonianze di campioni come Antonio Rossi, pluricampione olimpico, Simone Barlaam e Martina Caironi, fuoriclasse del panorama paralimpico mondiale, la coppia d’oro del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii, infine la campionessa bergamasca di snowboard cross Michela Moioli.

Il podcast ‘Ascolta la Lombardia’ rappresenta un’opportunità per scoprire storie di impegno, determinazione e successo, valorizzando il legame tra il territorio lombardo e lo sport di alto livello, con uno sguardo rivolto a Milano Cortina 2026.

I sei episodi offrono una modalità unica per conoscere da vicino le storie e i volti dello sport italiano in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, protagoniste in Lombardia da Milano alle cime dello Stelvio, passando per Livigno e Bormio. Un percorso di avvicinamento ai Giochi fatto di voci autentiche, emozioni condivise e orgoglio lombardo, per accompagnare cittadini e appassionati verso uno degli eventi sportivi più attesi. (LNews)

sib

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima