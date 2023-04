Tpl, a Como, Lecco e Varese semplificate le assegnazioni dei bandi di gara

Tempi certi e rapidi per l’assegnazione dei bandi di gara per il trasporto su gomma e per le funivie. Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che permette all’Agenzia del Trasporto Pubblico di Como, Lecco e Varese di avviare le gare per servizi di trasporto su gomma e funiviario in lotti più piccoli. Questa rimodulazione, quindi, li rende più ‘contendibili’, semplificati per dimensioni e appetibili per convenienza economica.

La delibera garantisce, inoltre, una gestione unitaria più appropriata per le funicolari e le funivie del bacino. Aumentano, infatti, i livelli di sicurezza e la certezza dei tempi per i servizi offerti, in particolare per le funivie di Curiglia-Monteviasco e Argegno-Pigra e per la funicolare del Sacro Monte di Varese.

Assessore Lucente: tempi certi per servizi su gomma e funivie

“Ancora una volta – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – Regione Lombardia dimostra di essere attenta alle esigenze dei territori. Con l’approvazione di questa delibera veniamo incontro alle necessità dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese. Il dimensionamento dei lotti, infatti, permetterà a più imprese di partecipare alle gare con la possibilità, quindi, di garantire un servizio più efficiente e lavori realizzabili in tempi rapidi. Una risposta importante soprattutto al sistema di trasporto funiviario, fondamentale per il territorio, una risorsa importante da un punto di vista logistico, economico e turistico. Le funivie del bacino – conclude Lucente – avranno certamente un futuro importante.

Tpl Como, Lecco e Varese: la rimodulazione del dimensionamento dei lotti: