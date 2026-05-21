Insediati a Palazzo Lombardia il Comitato regionale e la Segreteria tecnica del Trasporto pubblico locale – Tpl presieduto dall’assessore di Regione Lombardia ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Ne fanno parte i presidenti delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale: Michela Pelicelli (Bergamo), Giancarlo Gentilini (Brescia), Giovanni Galli (Como, Lecco e Varese), Stefano Begotti (Cremona e Mantova), Francesca Zajczyk (Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia) e Giovanni Gianotti (Sondrio).

Gli ambiti di lavoro del Comitato regionale per il Tpl in Lombardia

A margine dell’incontro un confronto sui principali ambiti di lavoro del Comitato, chiamato a svolgere una funzione di coordinamento e indirizzo strategico del trasporto pubblico regionale. Tra le priorità, il rafforzamento dell’integrazione tra ferro e gomma, anche attraverso lo sviluppo dei servizi ‘RLink’ nei territori non serviti dalla rete ferroviaria; il potenziamento dell’informazione ai viaggiatori, con la realizzazione di sistemi coordinati e l’installazione di nuovi totem informativi nei principali nodi di interscambio; e la definizione di linee guida condivise per infrastrutture e fermate. Un insieme di interventi finalizzati a rendere il sistema di mobilità lombardo sempre più efficiente, accessibile e uniforme su tutto il territorio.

Lucente: obiettivo definire indirizzi condivisi