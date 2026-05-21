Inaugurate, giovedì 21 maggio, alla presenza del vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, due nuove Case di Comunità dell’Asst Rhodense, a Paderno Dugnano e Garbagnate Milanese (Milano). Con queste nuove aperture, salgono a cinque le strutture territoriali attive nella zona, nate per ampliare l’offerta dei servizi e facilitare l’accesso alle cure per i cittadini. Presenti inoltre, tra gli altri, il direttore generale dell’Asst Marco Bosio e i sindaci Anna Varisco di Paderno Dugnano e Daniele Davide Barletta di Garbagnate Milanese.

Due nuove Case di Comunità a Paderno Dugnano e Garbagnate Milanese: servizi innovativi per i cittadini

All’interno di queste strutture saranno garantiti servizi innovativi. Garantita la presenza 12 ore al giorno per 5 giorni alla settimana di un medico ad accesso diretto, di un infermiere per 12 ore sette giorni su sette e di un Punto unico di accesso (Pua). Gli interventi di adeguamento delle strutture sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e a stanziamenti di Regione Lombardia, in stretta sinergia con le amministrazioni comunali.

Alparone: progetto frutto di visione lungimirante

“La realizzazione delle Case di Comunità – ha detto Alparone – è per me motivo di grande orgoglio, sia come rappresentante di Regione Lombardia sia per il profondo legame che mi unisce a questi territori, in particolare alla comunità di Paderno dove sono stato a lungo sindaco. Questo presidio è il frutto di un percorso lungimirante avviato negli anni e che, grazie alla sinergia istituzionale e alle risorse regionali e del Pnrr, diventa realtà. Diamo ai cittadini una risposta concreta e servizi di prossimità che mettono al centro la persona in ogni fase della vita”

Bertolaso: determinati a potenziare sanità che non lasci solo il cittadino

“L’inaugurazione di queste due strutture – ha aggiunto l’assessore Bertolaso – testimonia la nostra determinazione nel costruire una sanità che non lasci solo il cittadino. Le Case di Comunità non sono solo mura, ma centri di integrazione dove medici, infermieri e assistenti sociali lavorano insieme. L’obiettivo è la presa in carico della persona a 360 gradi. Stiamo investendo risorse importanti per garantire presidi accessibili, capaci di intercettare la domanda di salute direttamente sul territorio e decongestionare i Pronto Soccorso”.

Bosio (Asst Rhodense): Casa di Comunità è spina dorsale di sanità territoriale

“La Casa di Comunità – ha evidenziato Bosio – rappresenta la spina dorsale della nuova sanità territoriale. Grazie al Punto unico di accesso (Pua), siamo in grado di intercettare i bisogni complessi dei cittadini, sanitari, sociosanitari e sociali, in collaborazione con i Comuni. All’interno delle strutture garantiamo servizi innovativi, come la presenza per 12 ore al giorno, cinque giorni su sette, di un medico ad accesso diretto, e di un infermiere per le medesime ore sette giorni su sette, offrendo così risposte tempestive ed immediate”.

La soddisfazione degli amministratori locali per le Case di Comunità a Paderno Dugnano e Garbagnate Milanese

All’inaugurazione hanno preso parte anche i sindaci del territorio: Anna Varisco (Paderno Dugnano) ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori (finanziati da Pnrr e Regione, a cui seguiranno interventi comunali sulle aree interne ed esterne dell’ex Palazzo Sanità). “La nuova Casa di Comunità è presidio fondamentale, frutto di una collaborazione importante tra enti”. Il sindaco di Garbagnate, Daniele Davide Barletta, ha invece evidenziato il valore di uno “spazio dinamico di assistenza non urgente, con un focus prezioso verso persone fragili e anziani grazie alla sinergia di diverse professionalità”.