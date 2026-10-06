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LNotizie-Foto. Ciclismo, Tre Valli Varesine 2026. Fontana e Caruso: corsa splendida e formidabile vetrina internazionale per il territorio

(LNotizie – Varese, 06 ott) “La Tre Valli Varesine ha regalato ancora una volta grande spettacolo agli appassionati di tutto il mondo. Una corsa entusiasmante, caratterizzata da grandi interpreti e il consueto pubblico numeroso e caloroso a bordo strada. Una splendida festa per il ciclismo e una formidabile vetrina internazionale per il nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando alle premiazioni della 105esima edizione della Tre Valli Varesine (Busto Arsizio – Varese), vinta dal giovane talento belga Jarno Widar che in una volata ristretta, sul traguardo di via Sacco, ha preceduto l’inglese Tom Pidcock e lo statunitense Matteo Jorgenson. Mentre la gara femminile ha visto prevalere Eleonora Gasparrini sulla canadese Sarah Van Dam e sulla svizzera Noemi Rüegg.

“Mi complimento con i vincitori – ha proseguito Fontana – e con tutti i corridori che hanno animato le gare. Ringrazio gli organizzatori della Società Ciclistica Alfredo Binda con Renzo Oldani, i volontari, le Forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento. La Tre Valli Varesine è una corsa che appartiene alla storia mondiale delle due ruote ed è parte integrante della nostra cultura popolare. Per noi lombardi, in particolare per noi della provincia di Varese, il ciclismo è più di uno sport, è qualcosa che attiene anche alla nostra identità territoriale”.

Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: “La Tre Valli Varesine è molto più di una competizione ciclistica: è un patrimonio sportivo e culturale profondamente radicato nella storia e nell’identità del nostro territorio. Il ciclismo nasce dalla passione popolare, dalle strade e dalle comunità, ma è diventato oggi uno degli sport più seguiti a livello internazionale. Manifestazioni come questa – ha affermato Caruso – valorizzano le nostre eccellenze e trasmettono ai giovani i valori dello sport: impegno, sacrificio, rispetto e determinazione. Un ringraziamento speciale alla Società Ciclistica Alfredo Binda e al patron Renzo Oldani, per la dedizione con cui mantengono viva e fanno crescere una tradizione prestigiosa. Un plauso anche alla competizione femminile, che conquista ogni anno maggiore spazio e visibilità, dando risalto al talento delle atlete e contribuendo a un ciclismo sempre più inclusivo”.

Con la Tre Valli Varesine si è chiuso il ‘Trittico Regione Lombardia’, l’evento che riunisce tre storiche competizioni ciclistiche del calendario italiano: la Coppa Agostoni che si è disputata domenica e la Coppa Bernocchi andata in scena ieri a Legnano. Il Trittico se l’è aggiudicato il francese Paul Lapeira, trionfatore sulle strade brianzole dell’Agostoni. (LNotizie)

doz
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