A Canneto sull’Oglio il Tavolo tecnico nazionale sul florovivaismo

Canneto sull’Oglio può ospitare il Tavolo tecnico di confronto del settore del florovivaismo a livello nazionale, così da arrivare a definire alcuni aspetti della legge quadro nazionale di settore come le agevolazioni sulle assicurazioni contro gli eventi calamitosi e i contratti di coltivazione, in modo da arrivare a una migliore programmazione delle produzioni pluriennali e definire protocolli per la definizione dei bandi pubblici. È questo il principale risultato emerso nel pomeriggio di martedì 6 ottobre 2026 dall’incontro fra i produttori del distretto vivaistico PlantaRegina con l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, e il sottosegretario del ministero dell’Agricoltura (Masaf), Patrizio Giacomo La Pietra. Presente il sindaco di Canneto sull’Oglio, Nicolò Ficicchia.

Fra i partecipanti anche Elena Brugna, dirigente del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia, Stefano Zecchina, presidente del Distretto vivaistico PlantaRegina, Enrico Treccani, vicepresidente provinciale di Coldiretti Mantova, e Marco Carrara, direttore del Codima.

Focus anche sulla Popillia japonica

Tra i temi affrontati anche quello della Popillia japonica, un capitolo sul quale il dibattito è aperto e dovrà necessariamente coinvolgere l’Unione europea, così da affrontare la questione del parassita alloctono – peraltro non ancora rinvenuto a Canneto sull’Oglio, capitale del vivaismo italiano per la produzione di latifoglie a foglia caduca – con gli strumenti comunitari, senza ripercussioni sul fronte commerciale e dell’export.

Florovivaismo, Tavolo a Canneto sull’Oglio

“La legge sul florovivaismo, approvata nel corso dell’estate – ha ricordato l’assessore regionale Beduschi a Canneto sull’Oglio – ha visto un contributo significativo del sottosegretario La Pietra, che ha la delega alla partita e una profonda conoscenza del comparto, essendo pistoiese, territorio fortemente vocato. Orta l’impegno è dotarci di strumenti idonei per fronteggiare la sfida dei cambiamenti climatici”. Dal sottosegretario La Pietra piena disponibilità al confronto con gli imprenditori e gli stakeholder sul tema. “Abbiamo inserito la sperimentazione col sistema Agricat e forse non basta – ha osservato – ma appena arrivati al Governo abbiamo trovato un buco di 250 milioni in materia di coperture assicurative agli agricoltori. Siamo pronti ad accogliere ogni suggerimento che possa dare maggiori garanzie e prospettive alle singole aziende”.

Crediti di carbonio

Ampia apertura anche sui crediti di carbonio. “La normativa europea – ha specificato La Pietra – non è ancora completamente chiara dal punto di vista legislativo, ma siamo sicuri che possa rappresentare un’occasione non soltanto per il vivaismo, ma anche a esempio per colture come il mais. Per questo abbiamo la volontà di operare per creare opportunità e sicurezze alle imprese agricole”.

Beduschi: Lombardia continua con la ricerca

Sul fronte regionale, l’impegno della Lombardia non si ferma. “Resta centrale – ha sostenuto l’assessore Beduschi – l’attività di ricerca. Siamo all’avanguardia nella sperimentazione nell’ambito delle Tecniche di evoluzione assistita per la vite e il riso e ci concentreremo anche sul mais e su alcune fitopatie”. Mantova, inoltre, nell’ambito delle risorse messe in campo dal Governo per l’agricoltura, quasi 17 miliardi di euro nell’ultimo triennio, ha giocato un ruolo di primo piano anche nella stesura del ColtivaItalia, “in particolare con il sostegno alla filiera della carne bovina, per la quale sono stati previsti fondi pari a 300 milioni per riattivare la linea vacca-vitello”.

Il tour sul territorio mantovano

Per l’assessore regionale Beduschi e il sottosegretario all’Agricoltura La Pietra tour sul territorio, con le visite alla TecnoVivai di Stefano Zecchina, presidente del distretto vivaistico PlantaRegina, all’azienda agricola Barozzi Holstein di Canneto sull’Oglio e all’azienda agricola Cascina Bini di Acquanegra sul Chiese, realtà che hanno saputo declinare concretamente le innovazioni in digitalizzazione e robotica, anche grazie ai fondi dello Sviluppo rurale.