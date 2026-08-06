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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Treni panoramici, altre date per la linea Palazzolo-Paratico/Sarnico

una foto generica dei treni panoramici della linea Palazzolo Sarnico (foto Gruppo FS)

Lucente: valorizziamo patrimonio ferroviario e aumentiamo attrattività Massari: un'occasione concreta per portare ancora più visitatori

Rispondere al grande successo registrato dai treni panoramici della linea turistica Palazzolo-Paratico/Sarnico, offrendo ai cittadini nuove date per viaggiare lungo una delle tratte ferroviarie più suggestive della Lombardia. È questo l’obiettivo con cui la Fondazione FS Italiane ha programmato due ulteriori giornate di circolazione, previste per sabato 5 e domenica 6 settembre, per questi convogli realizzati dal recupero di antichi carri pianali. Un percorso di dieci chilometri tra campi coltivati, filari ordinati, tratti boschivi che, a oltre un mese dal debutto, ha già registrato il sold out per quasi tutte le corse programmate, con previsione di trend analoghi per il mese di agosto.

I promotori

L’iniziativa, presentata lo scorso 20 giugno dalla Fondazione FS Italiane, gode del patrocinio dell’assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia e di quello al Turismo, Marketing territoriale e Moda ed è realizzata in collaborazione con Trenord.

Lucente: treni panoramici Palazzolo-Paratico valorizzano patrimonio ferroviario

foto assessore Lucente generica che nell'articolo commenta le nuove corse sui treni panoramici delle linee palazzolo sarnico

“Il grande riscontro ottenuto dall’iniziativa – ha sottolineato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – è la conferma di quanto i treni storici e turistici rappresentino un’importante occasione per valorizzare il patrimonio ferroviario lombardo e aumentare l’attrattività turistica dei nostri territori. Regione Lombardia sostiene con convinzione progetti come questo, capaci di coniugare mobilità, turismo e cultura, offrendo un’esperienza di viaggio unica lungo una delle tratte più suggestive della nostra regione.”

Massari: portiamo ancora più visitatori in una terra che ha molto da raccontare

“Il successo di questa iniziativa  – ha evidenziato l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari – ci dice che c’è voglia di riscoprire la Lombardia con tempi e modalità diverse. Aggiungere due nuove date significa dare questa possibilità a un numero ancora maggiore di persone e, allo stesso tempo, portare nuovi visitatori in un territorio che ha molto da raccontare”.

Come acquistare i biglietti dei treni panoramici della linea Palazzolo-Paratico/Sarnico

I biglietti per viaggiare a bordo delle vetture panoramiche sulla linea Palazzolo-Paratico/Sarnico sono disponibili sul sito www.fondazionefs.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia al costo di 15 euro a/r. Per chi vuole raggiungere le carrozze panoramiche in treno è disponibile anche un biglietto che comprende il viaggio a/r da tutta la Lombardia a Palazzolo sull’Oglio sui treni regionali Trenord e il tour a bordo dei carri. Il ticket è acquistabile su trenord.it e App Trenord al costo di 25 euro per tutti i sabati fino al 5 settembre compreso.

@foto in evidenza Gruppo FS

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