Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi
Palazzo Lombardia: torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

A Palazzo Lombardia torna da domenica 23 novembre 2025 anche quest’anno l’atteso appuntamento con la pista di pattinaggio sul ghiaccio: che sarà aperta fino al 18 gennaio 2026. Foto delle scorse edizioni dell'evento.

Obiettivo: far divertire e superare le 40.000 presenze registrate lo scorso anno. È sempre un luogo di festa e di svago per ogni età.

A Palazzo Lombardia torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, iniziativa che trasformerà la piazza coperta più grande d’Europa in una distesa bianca su cui grandi e piccini potranno trascorrere ore di puro divertimento in famiglia o con gli amici. L’obiettivo, oltre a far divertire,  è quello di battere il record delle 40.000 presenze fatte registrare lo scorso anno.

A Palazzo Lombardia torna la pista di pattinaggio su ghiaccio

Da domenica 23 novembre 2025 fino a domenica 18 gennaio 2026, l’impianto sportivo renderà la piazza di Palazzo Lombardia un luogo magico dove vivere al meglio l’atmosfera del Natale.

Inaugurazione delle iniziative di Natale, giovedì 27 novembre

Da segnare in agenda anche la data di giovedì 27 novembre: alle ore 18 ci sarà infatti l’inaugurazione delle iniziative natalizie promosse da Regione Lombardia alla presenza del presidente Attilio Fontana. In quest’occasione sarà eccezionalmente possibile accedere gratis alla pista di ghiaccio dal termine della cerimonia fino alle ore 21 dello stesso giorno.

Pista aperta per tutto il periodo delle festività

La pista per pattinare sul ghiaccio rimarrà aperta per tutto il periodo delle festività natalizie. Gli orari di accesso sono consultabili su questo sito: https://02ice.com/

 
