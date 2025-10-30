Logo Regione Lombardia

LNews – BRESCIA. PATTO PER LA GOVERNANCE TURISTICA, ASSESSORE MASSARI: REGIONE  SOSTIENE CONVINTAMENTE LA COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI

(LNews – Brescia, 30 ott)  Il ‘Patto per la creazione di un sistema di governance turistica per la provincia di Brescia’ è stato presentato oggi a Brescia nella sede della camera di Commercio. Il documento condiviso da Comune e Provincia di Brescia, dalle tre Comunità montane (Valle Camonica, Valle Sabbia, e Valle Trompia)  dal Consorzio lago di Garda Lombardia e da Visit Lake Iseo ha tra gli obiettivi principali quello di stimolare la creazione di nuovi prodotti e servizi turistici rafforzando competenze e innovazione nel settore.

Alla conferenza ha partecipato l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Debora Massari.  Presenti, poi, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio di Bresci Roberto Saccone, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e il sindaco Laura Castelletti.

“Questo Patto  – ha spiegato l’assessore Massari – segna un passo strategico verso una governance turistica più integrata e moderna.
Brescia custodisce un patrimonio culturale, naturale ed economico di straordinario valore: valorizzarlo in modo coordinato significa promuovere crescita sostenibile, competitività e qualità dell’offerta. Regione Lombardia sostiene con convinzione questo percorso di collaborazione tra istituzioni e territori, nella certezza che da una visione condivisa nascano sviluppo, attrattività e benessere per le nostre comunità e per chi sceglie di visitarle”.

L’accordo che si basa sulla valorizzazione delle identità locali, la cooperazione, la fiducia  e l’inclusione sociale, ha una durata di tre anni e alla scadenza potrà essere rinnovato.  (LNews)

